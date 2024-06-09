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婚後遭妻暴打…岳母探視「送1物」揭驚人真相　尪氣炸提離婚獲准

大陸江西省贛州市全南縣法院近期審理了一起撤銷婚姻案。（示意圖／翻攝Pexels）

▲大陸江西省贛州市全南縣法院近期審理了一起撤銷婚姻案。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

大陸江西省贛州市全南縣法院近期審理了一起撤銷婚姻案，男子阿明（化名）與阿美（化名）結婚後發現妻子婚前患有精神分裂症，向法院主張撤銷婚姻獲法院支持。法官提醒，若婚姻中一方患有重大疾病，應當在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知者，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。

綜合陸媒報導，2023年10月，阿明在媒人介紹下認識了阿美。半個月後，雙方正式見面，定下禮金金額和結婚日期。次月，2人去民政局辦理結婚登記，阿明向阿美支付禮金，婚後一起生活。正當阿明覺得終於過上幸福生活時，卻注意到婚後的阿美有時會胡言亂語、拿拳頭毆打他或圍著桌子打轉等不正常行為。

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2024年2月，阿美的母親來看望女兒，並送來治療精神病的藥，阿明才知道阿美婚前患有精神病，且2年前在精神病醫院住院治療過，需要吃藥才能保持正常。阿明氣憤不已，認為阿美隱瞞患有重大疾病的事實，嚴重損害自己的利益，要求撤銷與阿美的婚姻關係。

全南縣人民法院經審理認為，被告患有精神分裂症，是精神殘疾人，屬於重大疾病。阿美在與阿明登記結婚前即確診過患有精神分裂症，但婚前阿美及其家人並未如實告知阿明，侵害其知情權。阿明以阿美婚前患有重大疾病為由主張撤銷婚姻，符合法律規定，法院予以支持。綜上，法院依法判決撤銷原告阿明與被告阿美的婚姻關係。

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