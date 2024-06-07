　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

▲大陸2024高考首日，1342萬考生湧向全國各地考場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024高考（高中生大學）今（7）日啟動，共計1342萬考生奔赴各地考場，考生人數較2023年新增51萬人，創下歷史新高。由於考生們競爭格外激烈，大陸多地也採取AI監考、智慧安檢門等多種手段，嚴防考生利用時下新科技作弊或涉考詐騙等行為，確保大考的公平性。

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

▲考生在試場外把握休息時間複習。（圖／CFP）

《中新網》報導，各地紛紛開啓「護考」模式和「靜音模式」，為考生們創造良好的應考環境。多地多部門則在考前強調防範高考作弊，嚴打涉考違法犯罪活動。

值得注意的是，北京將升級考場巡查作為，以智慧巡查系統辨識考生的舞弊行為，此類AI巡查系統可藉由語音辨識技術，判斷試場內的作弊嫌疑情形，出現異常時，可提醒監考老師及時處理。

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

▲警察協助押送試卷前往各考場。（圖／CFP）

在廣州及遼寧錦州，各考場設置的「智能（智慧，下同）安檢門」特別強化對「放在屏蔽袋中的手機」、智慧手錶、手環、眼鏡和陶瓷耳機等新科技的識別及預警；湖北襄陽高考安檢門特別增加小台階，讓考生通過安檢門時，得抬腳經過，防止手機藏在鞋底。

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

▲在試場外等候孩子的家長們。（圖／CFP）

在考試規則上，吉林、黑龍江、安徽、江西、廣西、貴州、甘肅等7省區也在2024年啟用新高考模式。依照新模式，考試科目為「3＋1＋2」模式，「3」為統一高考科目，即語文、數學、外語，採用教育部命題的全國試卷；「1」為首選科目，即歷史、物理中的1科；「2」為再選科目，即思想政治、地理、化學、生物學4科中的2科。選考科目由各省自行命題。

大陸新高考實施後，考生在志願申請上，多地採行「院校專業組」的方式，錄取時不再區分一本、二本，合併為本科批次。

至於在大陸高考期間，多地也採取「靜音模式」維持考場秩序，其中，山西太原考點周圍500公尺範圍內，24小時禁止從事產生噪音的建築施工、室內裝潢、商業促銷廣播、文化娛樂擴音、機動車鳴笛及其餘各類產生噪音干擾周邊環境的行為。

ET快訊
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

短裙辣妹考生「鞋有金屬」被拒入考場　陸特警陪同「買拖鞋」應急

擔憂失去重要市場　 荷蘭光刻機巨頭：美遏華可能產生反效果

中吉烏鐵路簽約！　習近平稱：「一帶一路」標誌性工程

女子拒絕「潛規則」遭主管威脅　她崩潰直呼：已有2同事被睡

陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

陸國產貨機首飛境外　開通烏茲別克國際貨運航線

比RH陰性「熊貓血」還罕見　溫州「恐龍血」冰凍封存救癌症患者

臨清獅貓「鴛鴦眼」萌翻天！　起源竟與運河文化有關

「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

鄭文燦談兩岸要降低風險意外　未來「存好心、說好話、做好事」

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

短裙辣妹考生「鞋有金屬」被拒入考場　陸特警陪同「買拖鞋」應急

擔憂失去重要市場　 荷蘭光刻機巨頭：美遏華可能產生反效果

中吉烏鐵路簽約！　習近平稱：「一帶一路」標誌性工程

女子拒絕「潛規則」遭主管威脅　她崩潰直呼：已有2同事被睡

陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

陸國產貨機首飛境外　開通烏茲別克國際貨運航線

比RH陰性「熊貓血」還罕見　溫州「恐龍血」冰凍封存救癌症患者

臨清獅貓「鴛鴦眼」萌翻天！　起源竟與運河文化有關

「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

鄭文燦談兩岸要降低風險意外　未來「存好心、說好話、做好事」

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

悲情金童！　唐西奇總冠軍賽首秀追平石佛神紀錄仍慘敗收場

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

男女空地廁所合體！太大力15秒後撞破牆壁

「兩岸再不動，台商會死掉！」　

才說香港玩完　羅奇再嘆：一切都結束了

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

鄭文燦談兩岸要降低風險意外　

臨清獅貓萌翻天　起源竟與運河有關

面對陸方施壓　邱垂正：從交流伸出友善的手

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

比RH陰性「熊貓血」還罕見 溫州「恐龍血」冰凍封存救癌症患者

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！

「OK嗎？」女子拒絕「潛規則」遭主管威脅

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天 罪魁禍首是一尾大鰱魚

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」

更多熱門

相關新聞

緯穎總部進內湖　董座洪麗甯：創造3500個職缺

緯穎總部進內湖　董座洪麗甯：創造3500個職缺

代工大廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）深耕雲端資料中心IT基礎設備的發展，緯穎董事長洪麗甯7日指出，因應AI浪潮，緯穎將積極投資，提供最強的IT技術、更先進的運算及冷卻技術，這次在台北內湖潭美的新總部大樓，預計將創造3,500個職缺，2030年達到8,000億元產值。

陸國產貨機首飛境外 開通烏茲別克國際貨運航線

陸國產貨機首飛境外 開通烏茲別克國際貨運航線

50萬「買輝達還是台積電」　內行曝2大狀況：扛得住嗎

50萬「買輝達還是台積電」　內行曝2大狀況：扛得住嗎

台灣字母就有AI！黃仁勳曝1大挑戰

台灣字母就有AI！黃仁勳曝1大挑戰

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕

關鍵字：

考試高考大陸考生AI中國大學

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面