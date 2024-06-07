陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

▲大陸2024高考首日，1342萬考生湧向全國各地考場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024高考（高中生大學）今（7）日啟動，共計1342萬考生奔赴各地考場，考生人數較2023年新增51萬人，創下歷史新高。由於考生們競爭格外激烈，大陸多地也採取AI監考、智慧安檢門等多種手段，嚴防考生利用時下新科技作弊或涉考詐騙等行為，確保大考的公平性。

▲考生在試場外把握休息時間複習。（圖／CFP）

《中新網》報導，各地紛紛開啓「護考」模式和「靜音模式」，為考生們創造良好的應考環境。多地多部門則在考前強調防範高考作弊，嚴打涉考違法犯罪活動。

值得注意的是，北京將升級考場巡查作為，以智慧巡查系統辨識考生的舞弊行為，此類AI巡查系統可藉由語音辨識技術，判斷試場內的作弊嫌疑情形，出現異常時，可提醒監考老師及時處理。

▲警察協助押送試卷前往各考場。（圖／CFP）

在廣州及遼寧錦州，各考場設置的「智能（智慧，下同）安檢門」特別強化對「放在屏蔽袋中的手機」、智慧手錶、手環、眼鏡和陶瓷耳機等新科技的識別及預警；湖北襄陽高考安檢門特別增加小台階，讓考生通過安檢門時，得抬腳經過，防止手機藏在鞋底。

▲在試場外等候孩子的家長們。（圖／CFP）

在考試規則上，吉林、黑龍江、安徽、江西、廣西、貴州、甘肅等7省區也在2024年啟用新高考模式。依照新模式，考試科目為「3＋1＋2」模式，「3」為統一高考科目，即語文、數學、外語，採用教育部命題的全國試卷；「1」為首選科目，即歷史、物理中的1科；「2」為再選科目，即思想政治、地理、化學、生物學4科中的2科。選考科目由各省自行命題。

大陸新高考實施後，考生在志願申請上，多地採行「院校專業組」的方式，錄取時不再區分一本、二本，合併為本科批次。

至於在大陸高考期間，多地也採取「靜音模式」維持考場秩序，其中，山西太原考點周圍500公尺範圍內，24小時禁止從事產生噪音的建築施工、室內裝潢、商業促銷廣播、文化娛樂擴音、機動車鳴笛及其餘各類產生噪音干擾周邊環境的行為。