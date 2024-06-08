陸無人機飛金門「發統戰傳單」！金防部證實：視情況採取反制作為

記者林名揚、閔文昱／金門報導

今（8日）下午大陸抖音號囂張直播聲稱，從大嶝島派遣無人機夾帶傳單往金門方向航行，飛至有馬山播音站附近上空投遞傳單。對此，陸軍金門防衛指揮部證實，針對大陸地區某民間公司操作無人機，向金門地區丟擲傳單，防區重要武器裝備及設施偽裝均已完備，並依無人機處置規定，視威脅情況採取適當反制作為。

大陸近來統戰手段不斷，上月曾有陸網友自製傳單，以無人機投放到二膽島，今（8）日傳出又有無人機飛入金門馬山播音站投放傳單。金防部指出，部分陸區居心不明人士，不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係之負面影響，意圖藉此爭取媒播關切，以達提升社群流量或知名度目標，其行為、心態均不足取。

▲大陸有網友用無人機投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金防部強調，國軍對敵情威脅均保持綿密監控，不隨陸區網民輕狂舉動起舞，避免助長竄飛惡行，升高區域緊張情勢。

另外，金門縣府表示，無人機的使用隨著應用範圍以及活動攝影等需求提升，近年來國內外使用者都有逐漸增加的趨勢。國內對於無人機的使用訂有相關規範與罰責，避免不慎使用造成傷害或飛入民航機航道影響飛安。

金門縣府說明，縣府對於連2日在網路出現不知名人士以網路直播方式遙控無人機至金門馬山一帶等區域投擲不名物品並宣稱今日將繼續於金門縣警局、金門大學分批投擲傳單、肉粽等相關危險行為表示譴責並要求縣警局著手進行調查。

縣府強調，不論是金門或鄰近區域的無人機玩家，應以安全合法的操作規範來執行搖控無人機。「有關部份頑劣無人機玩家為了博取網路聲量或其他原因，以無人機竄飛金門上空，除可能因操作不當或投擲物品造成置民眾受傷，嚴重還可能影響飛航安全。」

縣府指出，除要求金門縣警局加強稽查因應，同時也呼籲對岸有關單位也能夠一起約束無人機玩家的違常行為。