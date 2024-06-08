　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸無人機飛金門「發統戰傳單」！金防部證實：視情況採取反制作為

記者林名揚、閔文昱／金門報導

今（8日）下午大陸抖音號囂張直播聲稱，從大嶝島派遣無人機夾帶傳單往金門方向航行，飛至有馬山播音站附近上空投遞傳單。對此，陸軍金門防衛指揮部證實，針對大陸地區某民間公司操作無人機，向金門地區丟擲傳單，防區重要武器裝備及設施偽裝均已完備，並依無人機處置規定，視威脅情況採取適當反制作為。

大陸近來統戰手段不斷，上月曾有陸網友自製傳單，以無人機投放到二膽島，今（8）日傳出又有無人機飛入金門馬山播音站投放傳單。金防部指出，部分陸區居心不明人士，不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係之負面影響，意圖藉此爭取媒播關切，以達提升社群流量或知名度目標，其行為、心態均不足取。

▲▼ 大陸有網友用無人機投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸有網友用無人機投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金防部強調，國軍對敵情威脅均保持綿密監控，不隨陸區網民輕狂舉動起舞，避免助長竄飛惡行，升高區域緊張情勢。

另外，金門縣府表示，無人機的使用隨著應用範圍以及活動攝影等需求提升，近年來國內外使用者都有逐漸增加的趨勢。國內對於無人機的使用訂有相關規範與罰責，避免不慎使用造成傷害或飛入民航機航道影響飛安。

金門縣府說明，縣府對於連2日在網路出現不知名人士以網路直播方式遙控無人機至金門馬山一帶等區域投擲不名物品並宣稱今日將繼續於金門縣警局、金門大學分批投擲傳單、肉粽等相關危險行為表示譴責並要求縣警局著手進行調查。

▲▼ 大陸有網友用無人機投放統戰傳單。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府強調，不論是金門或鄰近區域的無人機玩家，應以安全合法的操作規範來執行搖控無人機。「有關部份頑劣無人機玩家為了博取網路聲量或其他原因，以無人機竄飛金門上空，除可能因操作不當或投擲物品造成置民眾受傷，嚴重還可能影響飛航安全。」

縣府指出，除要求金門縣警局加強稽查因應，同時也呼籲對岸有關單位也能夠一起約束無人機玩家的違常行為。

ET快訊
快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區曝
快訊／黃嘉千宣告「拿到保護令」　夏克立反應曝光
12生肖周運勢排行榜　「這生肖」辛苦有回報
陸無人機飛金門「發統戰傳單」！金防部回應了
黃仁勳驚喜現身「王記府城肉粽」！離台前狂買14份餐點
尼克岳父住院「收病危通知」！　忍淚苦求：希望奇蹟會發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋喊管控「第五縱隊」高風險群　 黃暐瀚：監控陸配陸生太超過

陸無人機飛金門「發統戰傳單」！金防部證實：視情況採取反制作為

北市停車費欠繳2700萬僅追回400萬　停管處：99%經催繳都會繳納

張學友演唱會取消衍生退費爭議　蔣萬安：別購買沒保障的黃牛票

昔點睛儀式稱划龍舟可助孕　蔣萬安今不認：我有說嗎？

國會改革覆議案總統還未核可　國民黨預估院會最快表決時間

IG追蹤破10萬　蔣萬安送福利邀粉絲留言：要看晚安大小姐？

綠全台宣講614啟動！首站花蓮踢館傅崐萁　被控罷免暖身林右昌回應了

國會改革覆議　洪孟楷：將協商是否邀卓榮泰說明

北市2766萬罰款追不回　罰金50萬以上欠繳大戶有24人

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

沈伯洋喊管控「第五縱隊」高風險群　 黃暐瀚：監控陸配陸生太超過

陸無人機飛金門「發統戰傳單」！金防部證實：視情況採取反制作為

北市停車費欠繳2700萬僅追回400萬　停管處：99%經催繳都會繳納

張學友演唱會取消衍生退費爭議　蔣萬安：別購買沒保障的黃牛票

昔點睛儀式稱划龍舟可助孕　蔣萬安今不認：我有說嗎？

國會改革覆議案總統還未核可　國民黨預估院會最快表決時間

IG追蹤破10萬　蔣萬安送福利邀粉絲留言：要看晚安大小姐？

綠全台宣講614啟動！首站花蓮踢館傅崐萁　被控罷免暖身林右昌回應了

國會改革覆議　洪孟楷：將協商是否邀卓榮泰說明

北市2766萬罰款追不回　罰金50萬以上欠繳大戶有24人

黃仁勳離台前最後3次簽名　松山機場小編曝現場：好親切

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

響應國家海洋日！新北環保局公私協力　守護海洋生態環境

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

黃嘉千宣告「拿到保護令」！　夏克立低調回應：不方便發聲

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

眾能創新協會攜手黎明技術學院　老少合包肉粽送弱勢家戶

沈伯洋喊管控「第五縱隊」高風險群　 黃暐瀚：監控陸配陸生太超過

陸無人機飛金門「發統戰傳單」！金防部證實：視情況採取反制作為

睡覺不開冷氣「恐熱到中風」！3族群小心　研究示警了

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷

首位響應！王鴻薇嗆倒閣就倒閣「誰怕誰」　柯建銘笑：講反話很大聲

陸無人機飛金門「發傳單」！金防部回應

綠議員贊成：不去花蓮消費　原因曝光

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

「金色力量」滅黨解散！　童仲彥力推的性專區成未竟之業

ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

基泰大直損鄰僅願賠1.2倍受害者不滿　議員籲提高賠償額度

輝達台灣設廠　議員讚張善政做對1件事

快訊／北捷20多歲男乘客突失控　捷警隊出動壓制出站

民進黨614發動全台宣講　地方包圍立院決戰覆議案

高金素梅嗆卓榮泰：沒證據就指控「我們習近平」

快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部回應了

民眾黨「逐條狠批」覆議7理由　轟政院帶頭造謠

更多熱門

相關新聞

陸無人機闖「馬山播音站」空投傳單

陸無人機闖「馬山播音站」空投傳單

大陸近來統戰手段不斷，上月曾有陸網友自製傳單，以無人機投放到二膽島，今(8)日傳出又有無人機飛入金門馬山播音站投放傳單，目前金防部等相關單位正嚴密監控中。

陸1324萬人挑戰高考「非最難」 全球錄取率最低在印度「低於1％」

陸1324萬人挑戰高考「非最難」 全球錄取率最低在印度「低於1％」

陸高考作文「AI、探月」入題 名師及ChatGPT解題比一比

陸高考作文「AI、探月」入題 名師及ChatGPT解題比一比

黑白汪汪隊出動！超萌緝毒犬助陣金門機場安檢

黑白汪汪隊出動！超萌緝毒犬助陣金門機場安檢

陸2024高考登場！1342萬考生創新高 AI監考嚴防「智慧作弊」

陸2024高考登場！1342萬考生創新高 AI監考嚴防「智慧作弊」

關鍵字：

無人機金門大陸傳單防衛

讀者迴響

熱門新聞

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

更多

最夯影音

更多

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面