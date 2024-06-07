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大陸 大陸焦點 特派現場

陸高考作文「AI、探月」入題　名師及ChatGPT解題比一比

▲大陸2024高考作文題型。（圖／記者魏有德製）

▲大陸2024高考作文題型。（圖／記者魏有德製）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024高考首日，6道作文題目公開，包括人工智能（AI）、嫦娥探月工程等成為本次高考熱議的作文題目。針對「新課標I卷」的作文題目，「隨著互聯網的普及、人工智能的應用，越來越多的問題能很快得到答案。那麼，我們的問題是否會越來越少？」有民眾嘗試用ChatGPT-4o解題，也有長沙名師提出觀點，從人類和機器人的思維角度解題。

▲大陸2024高考新課標I卷及新課標II卷題型。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸2024高考新課標I卷題型。（圖／翻攝人民日報）

大陸高考作文題目分為6種試卷，其中「新課標I卷」為人工智能、「新課標II卷」是嫦娥四號探月工程、全國甲卷為人與人相處的坦誠交流、北京卷是中華民族歷久彌新或「打開」任選一題發揮、天津卷為認真對待「被定義」和勇於「自定義」為題、上海卷則是「認可度」。

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

▲在試場外等待孩子的家長。（圖／CFP）

對於使用「新課標I卷」的湖南長沙麓山濱江實驗學校高中語文教研組長謝亞寧表示，在網路時代，資訊取得更為便捷，AI的廣泛應用也使得答案太容易得到時，我們是否還會珍視提出問題的價值？

謝亞寧指出，在審題立意上，考生要緊扣「我們的問題是否會越來越少」，關鍵在把握兩個層面，「一是互聯網和人工智能帶來的信息快速獲取確實解決了很多問題；二是這種快速獲取信息是否導致了我們提問的能力和意願的減弱，以及這對個人發展、社會進步可能產生的影響。」

▲大陸2024高考新課標I卷及新課標II卷題型。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸2024高考新課標II卷題型。（圖／翻攝人民日報）

此外，同樣使用「新課標I卷」的浙江考場，作文題目公開後，隨即有民眾使用ChatGPT-4o嘗試解題，用AI來寫作關於AI的作文。

從內容上看，仍無法跳脫較僵化的「機器人邏輯」，ChatGPT的答卷首段便覆述了一次題目，並下了一個註解，「我認為答案是否定的。」

經過兩段的論述後，結尾則是，「科技的進步並不會讓我們的問題減少，反而會引發更多新的問題和思考。正是這些不斷出現的問題，推動著社會的進步和人類的思考。我們需要以更加開放和批判的態度，迎接技術帶來的挑戰，並積極尋求解決之道。」

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