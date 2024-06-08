綠全台宣講614啟動！首站花蓮踢館傅崐萁　被控罷免暖身林右昌回應了

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

反對藍白版本國會改革修法的「青鳥行動」上月包圍立法院，引發政壇高度關注。藍綠兩黨近期都計畫街頭宣講等下鄉行動。對於相關規劃，民進黨秘書長林右昌今（8日）受訪時表示，第一場在花蓮、第二場新北、第三場台北。他解釋，相關議案的發起人是國民黨花蓮立委傅崐萁，花蓮也有非常多民眾希望了解此事，所以第一場就選在花蓮；雙北是全國政治議題中心，因為時間滿緊迫，先在下週五、六、日選擇這三地進行示範並啟動。

對於覆議案全國宣講相關規劃，林右昌說明，第一場在花蓮、第二場新北、第三場台北，這個「護民主、反濫權」的全台宣講活動，最重要就是希望在台北國會發生的事情，讓全國民眾有更深的了解。台灣民主需要深化，台灣人民都應該在民主參與的過程，了解國會發生哪些事，是否會影響人民的權益、國家體制的有效運作，這都是現在人民最需要知道的事。

藍營質疑，民進黨宣講背後蘊藏罷免動機，為釋憲提前暖身？林右昌說明，若什麼事都用政治、對抗角度對待，並非民主之福。從執政黨的角度出發，並不希望與在野黨對立，而是希望能得到所有人的認同，讓施政順利、國家進步。全台宣講最重要目的是民主深化，這是台灣自由民主很重要的價值。

林右昌指出，所有公民都在此過程中認知學習，並且了解到國家體制運作應該往哪個方向走，這是舉辦全台宣講最重要的目的，不是如在野黨這麼權謀的想法，認為這是為未來罷免或是做政治對抗，「我們的目的沒有在這邊，層次沒有那麼低。」

對於國民黨反制活動，林右昌表示，有看到在立法院外，公民自行發起的10萬人抗議活動，也就是外界所稱的青鳥行動，青鳥代表自由、希望、幸福的象徵，去反制這樣的自由、希望、幸福的期待，這是跟人民意志、社會期待剛好相反。

林右昌指出，每個政黨或政治人物，最終都必須回應人民期望，在國會中這樣法案的通過，並無討論程序，也不符合民主精神，強勢進行議決，這是大家要站出來的最重要原因。