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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反制民進黨！國民黨辦22縣市國會改革宣講　首場辦台南時間曝光

▲▼國會改革亂鬥 朝野立委議場海報大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國會改革亂鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

對於國民黨將於6月中旬開始到22個縣市進行宣講，國民黨表示，民進黨惡意的扭曲國會改革，行政院還不顧主流民意，執意提出覆議案，並且企圖利用地方宣講的方式，持續挑動社會對立，國民黨已籌劃各地宣講， 6月15日從台南起跑，預計在每一個縣市，舉辦至少一場宣講活動，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

國民黨表示，目前刻正規劃地方黨部，在月底前於各縣市辦理「台灣第三波民主改革一國會改革說明會」至少一場以上之中大型說明會，邀請選區區域立法委員，或責任分工不分區立法委員主講，藉由直接參與立法過程的國會議員，現身說明國會改革的必要性及正當性。第一場預計在6月15日，從賴清德曾經執政的台南市起跑，破除民進黨惡意抹黑的國會改革，從南到北，遍地開花。

國民黨轟，民進黨無視國會、總統選舉雙少數的民意趨勢，執意迴避國會監督，遮掩過去八年弊案，持續挑動社會對立，國民黨深知闢謠永遠比不上造謠的速度，也已經濃縮國會改革說明網站的內容，規劃一套共同的教案，並且拍攝影片，說明國會改革必要性，在各個場合，都加強說明國會改革立法精神以及立法程序正當性，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

國民黨認為，民進黨在國會改革法案審查期間，用暴力企圖癱痪國會，當家者自己帶頭鬧事，想要用街頭壓力對抗真正民意。民進黨不願大步向前呼應多數民意進行改革，只是凸顯民進黨害怕國會改革的力量，害怕無法像過去一黨獨大的方式，繼續包庇弊案與無能，盡其所能阻擋一切陽光法案進入立法院。

國民黨說，行政院在立法通過後，更以混淆視聽的7項理由提出覆議案，以實質行動壓制廣大民意。國民黨堅持「街頭不代表全部民意」、「民主的執政黨應是順從民意，而不是充滿權謀暴力與專制」。台灣真正民意在每一位選民的手中，國民黨將堅持以往的主張與多數民意站在一起。
 

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