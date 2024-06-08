宜蘭店家推「民主炒飯不加蔥」被出征　老闆不忍了喊告

▲位於宜蘭羅東的「王記炒飯」在店外掛上布條「民主炒飯，不加蔥仔」，還推出「民主炒飯不加蔥」。（圖／Google Maps）

文／CTWANT

立法院28日三讀通過藍白聯手提案的國會改革法案，期間不只議場內挑燈夜戰，場外還有不少「青鳥」走上街頭，反對藍白強推法案。而近日宜蘭有炒飯店家也表達反對，不僅在店外掛上布條「民主炒飯，不加蔥仔」，還推出「民主炒飯不加蔥」，表達對立委黃國昌的不滿，不過卻引來不少網友留下惡意負評。對此，業者則已蒐證截圖提告。

位於宜蘭羅東的「王記炒飯」在上月就曾前往台北場及宜蘭場聲援抗議，在宜蘭場更免費提供40份炒飯，還在店外掛上「民主炒飯，不加蔥仔」的黑色布條，表達立場，可看到布條上的「蔥」特別用白色區別，不僅如此，業者還推出「民主炒飯不加蔥」，強調扣除盈餘20％後會捐給相關的團體。

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照片被曝光後，引起熱議。不過，卻有不少網友留下惡意負評，其中不乏有攻擊言論來毀謗業者，如「環保局打起來，說有看到老鼠到處跑」、「吃過的都得大腸癌」、「號召去佔領一個月，不然落人去鬧讓他們不能營業」、「他們一定用超思的蛋」。

對此，業者則忍無可忍發出聲明表示，「我們將持續捍衛得來不易的民主，並嚴厲譴責任何破壞憲政體制的行為。歷史不應重演，我們必須堅守民主的底線。相關不實指控，我們亦將一一截圖報警提告，網路不是可以留言不用負責的地方。」

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