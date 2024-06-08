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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革覆議　洪孟楷：將協商是否邀卓榮泰說明

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢-洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）

▲洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院三讀通過國會改革法案相關修正法條，但遭行政院提出覆議案。國民黨團書記長洪孟楷今（8日）表示，黨團將請立法院長韓國瑜召開朝野協商，確認是否要邀請行政院長卓榮泰前來說明；同時呼籲民進黨團，不要再用暴力癱瘓議事，否則責任都會算在民進黨頭上。

行政院7點覆議理由包含，一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

洪孟楷說，行政院針對國會改革法案提出覆議，國人也會放大檢視覆議理由為何，尤其行政院提出的7大理由，根本不存在法理上窒礙難行或相衝突之處，反而處處顯露民粹式的說法或民進黨政治意識形態的攻防，這樣的說法是否能說服國人，行政院應多加謹慎思考。

洪孟楷表示，未來收到覆議時，會請韓國瑜針對覆議案的處理時間，召開朝野協商，並確認是否要邀請卓榮泰來做說明，這些都是法律上曾經處理過，依法規持續進行。

此外，洪孟楷也呼籲民進黨團，不要再用暴力製造衝突，杯葛議事，國人絕不希望看到執政黨當家鬧事的情況。既然行政院提出覆議，要由立法院做個確認，那就應該要回歸民主程序，用投票方式進行議事，且覆議案要記名投票，呼籲民進黨團不要有惡意行為癱瘓議事，否則所有責任都會算在民進黨頭上。

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