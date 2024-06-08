國會改革覆議案總統還未核可　國民黨預估院會最快表決時間

▲立法院審查國會改革相關法條。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院院會6日針對國會改革修法提出覆議，依法必須在呈請總統核可後，移請立法院覆議，原以為總統府7日就會核可，不過在昨日下班前立法院仍未收到。國民黨團首席副書記長林思銘今（8日）表示，國民黨預估總統府11日才會將該案送至立法院，因此已將程序委員會改至12日，依照藍營預估的時間，覆議案最快的表決時間點會是在21日的立法院會中進行。

立法院會5月28日三讀修正通過《立法院職權行使法》部分條文，及增訂《中華民國刑法》條文等案，相關函文5日送抵行政院。行政院在研議之後，於6日行政院會中以7點窒礙難行的理由提出覆議，並於6日傍晚呈請總統核可，依憲法規定，經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。

按照藍營推估，總統府在收到該案後，應會在7日前移請立法院覆議，不過昨日並未收到。林思銘推估，總統府有可能會在11日將覆議案送到立法院，因此他們週五時就已經請下週程序委員會召委吳宗憲將程序委員會議改至週三（12日）舉行，並會在會中將覆議案安排到週五（14日）院會的討論事項中。

林思銘指出，14日的院會，立法院長韓國瑜預計會宣布該案交付朝野黨團協商，而協商也預計在17日舉行，同時也會在會議上表明需要邀請行政院長卓榮泰到立院全院委員會說明，並進行詢答，這個日期會訂在18日。不過值得注意的是，立法院針對覆議案的表決是採記名投票方式。

林思銘說明，按照時程規劃，最快的表決時間點會是在21日的立法院會中進行。不過他也呼籲賴清德，既然覆議案還未經總統核可，那麼就請賴清德審慎評估，國會職權改革修法是否真的「窒礙難行」，別為了反對而反對，只當民進黨的總統。