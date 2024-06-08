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信義鄉投95線往東埔土石流交管　加強取締風景區噪音車

▲信義鄉投95線4.3公里處（往東埔）因土石流影響，進行單線雙向通車管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義鄉投95線4.3公里處（往東埔）因土石流影響，進行單線雙向通車管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

今天是端午節連續假期首日，大批遊客湧入觀光勝地信義鄉；信義警分局指出，除投95線往東埔方向因土石流而進行單線雙向通車管制，其他風景區交通皆屬順暢，另也會同南投縣環保局於要道台21線進行改裝或噪音車聯合稽查，確保連假旅遊、交通和當地生活品質。

信義分局表示，轄內雙龍七彩吊橋、東埔溫泉風景區、信義、和社等地區，目前持續派員維持交通秩序及順暢，也提醒遊客和民眾近來山區午後常有大雨，應注意路況、小心駕駛；投95線4.3公里處因土石流影響，現為單線雙向通車，也請用路人注意安全、聽從現場管制人員引導。

▲▼台21線信義加油站前進行警環聯合噪音車稽查。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼台21線信義加油站前進行警環聯合噪音車稽查。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲信義鄉投95線4.3公里處（往東埔）因土石流影響，進行單線雙向通車管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，省道台21線（新中橫公路）是前往玉山國家公園塔塔加風景區及特富野古道主要道路，分局於今天連假首日會同縣府環保局，在信義加油站前共同執行聯合稽查、取締噪音車輛，共計舉發交通違規8件（未繫安全帶、無照及越級駕駛等），檢測噪音車輛6部中有4部未符合法定標準，依《噪音管制法》等相關規定裁罰，並通知限期改善，直到符合噪音標準為止。另也針對超速、無照駕駛及酒後駕車等違規加強執法，以防制交通事故發生，維護部落居民交通安全、環境安寧。

▲信義鄉投95線4.3公里處（往東埔）因土石流影響，進行單線雙向通車管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義鄉投95線4.3公里處（往東埔）因土石流影響，進行單線雙向通車管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局預告，6月11、12、13日將辦理「全縣同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」，加強取締路口不停讓行人及非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開等違規行為，籲請用路人駕駛車輛遵守交通規則，行經路口務必放慢速度、停讓行人，共同守護行人安全，維護民眾生活品質。

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