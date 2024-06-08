改裝猴把Gogoro變燃油車！深夜狂飆轟轟聲超擾民　警出手逮人了

記者陳韻如／基隆報導

基隆百福車站前經常有改裝機車狂飆，巨大噪音讓人不堪其擾。基隆市警方日前就查獲4輛改裝車，其中有2輛竟是由Gogoro改裝的拼裝燃油車，警方後續擴大偵辦，於6日拘提號召聚眾飆車的陳姓男子等2人，並在其經營的車行又當場查扣另2輛改裝機車，全案訊後依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪移送偵辦。





▲基隆警方查扣多輛Gogoro改裝的拼裝燃油車。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警局第三分局公布陳嫌等人在街頭狂飆影像，可以看見現場有不少改裝機車，車聲震耳欲聾，讓人不堪其擾。

警方後續於5月23日查扣4台改裝拼裝車，其中有2輛竟是由Gogoro改裝的拼裝燃油車，經向上溯源、擴大偵辦追查涉案犯嫌後，警方鎖定疑似號召聚眾飆車23歲陳姓犯嫌，在向基隆地檢署及法院聲請拘票、搜索票後，於6日將陳嫌等2人都提到案。警方當時再前往陳嫌經營的車行搜索後，又當場再查扣另外2輛改裝車，全案訊後依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪移送偵辦。

警方呼籲，改裝車輛引起環境噪音令人反感，影響社區安寧秩序，任意於道路上飆車更將構成刑法公共危險罪，警方將持續針對改裝噪音車及飆車行為強勢執法，以確保民眾生活安寧及用路人交通安全。