1個月收3次詐騙包裹！作家怒：政府不解決嗎？　4超商申訴方式必看

▲超商取貨付款的幽靈包裹詐騙在台灣頻傳。（示意圖／Pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

超商包裹詐騙頻傳，作家顏擇雅今（8日）在個人臉書上表示，最近一個月已經收到3次超商的幽靈包裹取貨通知，雖然自己都沒上當，但她也很好奇，運送幽靈包裹的快遞業者就是那幾家，來源也全是中國，質疑「政府沒辦法懲罰這些快遞業者嗎？」

顏擇雅分享自己收到3次超商幽靈包裹取件通知處理方式，第一次店員尊重她不願取貨，第二次，店員就主動告知賣家常被投訴是詐騙，可見台灣人已經有堤防之心，但她也擔心，詐騙集團的詐騙能力未來是不是也會向上提升。她建議電商業者要找到方法，在寄件時讓消費者知道是真的而非詐騙，不然這波幽靈包裹潮，多少打擊到民眾網購意願的，甚至接到取貨簡訊通知，也可能覺得是詐騙而忽略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超商包裹詐騙處理方法。（圖／取自內政府警政署165全民防騙網）

警政署「165全民防騙網」針對超商取貨付款的詐騙包裹，提供4大超商取貨付款收到詐騙包裹的處理方式：

1.7-11超商：若收到詐騙包裹，可上詐騙案件申訴平台，申請退貨及退款。網址：https://help.shopmore.com.tw/

2.全家便利商店： 至全家Fun心取爭議包裹退貨申請平台，申請退貨及退款。網址：https://returns.com.tw/web/index.php

3.萊爾富：撥打萊爾富EC客服專線03-2866020或使用線上客服，申請退貨及退款。網址：https://www.hilife.com.tw/contactUs_consumer.aspx

4.OK mart ：撥打OK mart網購客服專線03-2631082或使用線上客服，申請退貨及退款。網址：https://www.okmart.com.tw/information_contactUsForm_ec

▲7-ELEVEN積極響應警政署反詐騙包裹防範政策，首創全台最便利的安心取服務平台。（圖／統一超提供）

有鑒於超商取貨付款的詐騙包裹案件頻傳，7-ELEVEN從2023年4月起推出「7-ELEVEN安心取」服務，透過「6700家門市端預防性宣導」、「24小時安心取線上申訴平台」兩大策略，協助消費者防詐、堵詐、退詐，透過3道防線積極防範詐騙包裹，線上申訴案件已大幅減少6成。

業者指出，「7-ELEVEN安心取申訴平台」24小時隨時隨地皆可申訴，消費者可由取貨付款後的小白單憑證上QR code、使用智慧型手機掃描QR code進入系統填單，或直接上網搜尋「7-ELEVEN詐騙申訴平台」，依循平台指引填寫廠商編號、疑似詐騙等原因後送出案件，即能線上隨時查詢進度，若確定為詐騙包裹，廠商將盡速全額退款給消費者。

▲全家推出「全家Fun心取」服務，提供消費者詐騙包裹申訴管道，與民眾一同防範詐騙包裹。（圖／全家提供）

全家便利商店則積極透過通路之力、建立包裹詐騙申訴平台，目前已處理超過5萬件詐騙包裹快速退貨作業，降低消費者在金錢與時間的耗損。

目前全家運用全台4100間店舖多媒體影音及1650萬會員的APP，協助全民識詐、阻詐、退詐，針對最常見的包裹詐騙，「全家Fun心取」包裹服務再升級，推出「爭議包裹退貨申請平台」，爭議包裹只要兩步驟即可進入退貨程序。