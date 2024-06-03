商港服務費今起開放4大超商繳納　須自付手續費

▲航港局宣布，商港服務費今日起新增超商繳納管道。（圖／高雄港務分公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為提升商港服務費繳費便利性，航港局今（3日）宣布新增超商繳納管道，6月3日起核發的繳納單將新增超商條碼，民眾可持單至全台1.4萬家超商繳費，繳費金額上限2萬元，須自行負擔每筆8元的手續費。

航港局表示，商港服務費為政府對港口後續擴充與建設之的重要經費來源，凡進出商港的船舶、離境旅客、及船舶所裝卸之貨物都須收取，繳納義務人包括相關航運業者及貨主。

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現行繳納商港服務費可持繳費單到32家代收銀行、農會、郵局辦理臨櫃繳費，或利用ATM轉帳，亦可藉由台灣票據交換所嗶嗶繳(BeePay)進行網路轉帳，或是開通由授權帳戶自動扣款等方式。

▲超商繳納商港服務費注意事項。（圖／航港局提供）

航港局表示，為提供民眾更彈性及多元的繳費管道，此次新增超商繳費管道，民眾可持繳費單就近至全台四大超商門市（7-11、全家、OK、萊爾富）繳納商港服務費，無需受限於銀行的營業時間或再準備讀卡機設備。

航港局提醒，新增超商繳費金額上限為2萬元，超過此金額的繳費單超商將無法代收，民眾可採用其他繳費管道，另超商繳費須由繳納人自行負擔每筆8元的手續費。

航港局表示，今日前核發的繳納單因無超商繳費條碼，無法至超商進行繳納，繳納義務人多注意單據上的繳納期限，即時完成繳納，避免逾期致衍生其他額外費用。