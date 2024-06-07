台中安親班遊覽車小路右轉「扯掉」全家超商招牌　驚險畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市大肚區一間安親班遊覽車昨載送學童回家，返程經過遊園路時，駕駛劉男疑似過彎不慎，直接把全家超商的招牌給扯下，所幸車上當時已經沒有學生，僅一名老師受到驚嚇。該名駕駛劉男則說，平時都是行駛該路段，當下是想閃避對向車輛，距離沒掌握好才發生事故。

▲▼台中一台安親班遊覽車昨日撞上全家超商招牌，所幸車上無學童，1名老師也無受傷。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日警分局指出，6日15時57分，劉男駕駛營業遊覽大客車沿著大肚區遊園路一段直行，在同路段一處小巷右轉時，右側車身不慎擦撞便利商店懸掛式招牌，車上駕駛以及一名乘客均無受傷，駕駛劉男並無酒駕，全案依事故處理程序調查處理。

據了解，該輛遊覽車是附近約1公里的安親班所承租，昨日下午劉男與安親班老師載送學童回家，全數學生都已經送返家後，準備回程時，在遊園路一段69巷右轉，卻當場把全家超商招牌扯下來。

劉姓駕駛跟警方說，平時都是行駛一樣的路線，並非不熟悉路線，當下是因對向有車輛，才會盡量靠右邊閃避，結果仍沒有掌握好距離。監視器畫面也拍下，遊覽車撞上招牌後，車身還因此「回彈一下」。

目擊民眾說，車禍發生後等了近2小時才完成排除。警方則說，該案因招牌受損、遊覽車車窗玻璃破裂，委請超商人員、招牌工程人員到場，研判並無掉落危險後，才將車輛移動。