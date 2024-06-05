到全家持7大信用卡、悠遊卡、全盈+PAY滿額立折50元　滿千免費換衛生紙現省270元

▲全家便利商店推出聰明消費學活動，購物折上折，消費滿1,000元還可以免費換好禮，幫消費者荷包省下更多。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

想要精打細算節省生活開銷，平常逛便利商店也有撇步，尤其是選在促銷活動去撿便宜，既能買到大包小包的戰利品，又能實在地顧到荷包，最近就有不少人特地衝到全家便利商店買了一大堆零食飲料，不但第2件有5折，滿500元再折50元、滿1,000元還可以免費換好禮，逛一輪買下來，直呼「太划算了！」

便利商店吃喝美食多，再加上時常有話題新品，又能滿足民生需要，許多人有事沒事就愛去逛，還會使用省錢小技巧，最常見是專攻優惠組合、把握即期品友善時光、善用會員點數折抵以及自備環保杯等，另外，隨時關注不定期的促銷活動，也能幫自己省下不少小錢，全家便利商店近期推出的檔期就有三大好康，讓人可以大省一波。

全家便利商店平時就有許多超值好康、快閃優惠，最近更是展開荷包很有感的「聰明消費學」新活動，即日起至6月10日止，到實體店舖消費，只要購買指定商品，結帳時不管是使用信用卡、電子票證或手機支付，單筆消費滿500元立折50元！

尤其像是PABLO系列蜜桃蘋果紅茶、FamilyMart x鮮乳坊聯名餅乾、LOTTE樂天小熊餅、雙響泡碗麵以及cheers氣泡水、洋芋片等百大夯品也有參與此次活動，同商品、同價位第二件享5折優惠，想要的一次買齊，買滿500元一樣享有折扣優惠。

不過需留意的是，這項優惠僅適用於持有玉山、台新、永豐、富邦、中信、新光、聯邦等7大指定信用卡，以及悠遊卡、全盈+PAY付款的消費者，才能享有滿額現抵折扣，而且回饋數量有限，送完為止，限時福利可遇不可求，要搶要快，以免錯失機會。

▲購買指定商品，單筆消費滿1,000元，可獲得好禮五選一兌換券，其中價值最高為售價270元的極上抽取式衛生紙一串。

除此之外，指定商品單筆消費滿1,000元，免費送價值逾百元的實用兌換券，包括光泉珍穀堅果/黑芝麻/無加糖高鈣牛乳6入裝、極上抽取式衛生紙一串、天然制菌去味洗衣膠囊12粒裝，好禮五選一，可任選一件帶回家，而這些都是平時熱賣的人氣商品，其中換下來最高可現省270元，相當划算。由於活動檔期只有短短六天，趕快把握眾多好康品項來選購。