新北提前慶祝警察節　侯友宜盼員額擴充分擔壓力

▲侯友宜希望藉由擴充警力分擔警察同仁的壓力，提升工作效能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

慶祝6月15日警察節，新北市府今（7日）於警察局舉辦第46屆警察節慶祝大會，市長侯友宜出席祝福所有辛苦的同仁警察節快樂，也感謝在場給予同仁滿滿支持的寶眷們，並頒獎表揚9名模範警察、2名刑事鑑識楷模獎座及10名資深優良警察獎章代表，肯定他們的付出及努力。

侯友宜表示，新北市是臺灣的縮影，有超過403萬人口，是警民比最高的縣市，勤務負擔在六都最沉重，也對治安形成重大挑戰。為體恤警察同仁，市府今年增編152名預算員額警力，已獲中央警政署核定通過，希望藉由擴充警力分擔警察同仁的壓力，提升工作效能。此外，市府也提高健康檢查費用補助，落實對同仁的健康保障。

▲侯友宜頒獎表揚9名模範警察、2名刑事鑑識楷模獎座及10名資深優良警察獎章代表。

侯友宜說，隨著時代演進，新北市的警察同仁面對重大刑案時，除有鷹眼隊依據經驗快速追蹤偵查，也善用科技執法及偵查系統全力緝凶，讓犯人難逃法網，展現快、狠、準的辦案效率，有效壓制犯罪、穩定新北治安。

警察局表示，市府透過都市計畫變更、多元都更等方式協助警政廳舍改建，108年至112年共13處廳舍完工，今年蘆洲分局成州派出所、土城分局廣福派出所及交通分隊、瑞芳分局貢寮分駐所、三重分局交通分隊及公有拖吊場也將陸續完工啟用，未來中和、三重、新莊、淡水等區域也有新廳舍的規劃，提供警察同仁更完善辦公環境。