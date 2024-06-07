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高雄百貨年中慶開跑！義享新櫃登場3千送3百　新光三越點數翻倍送

▲▼義享年中慶祭出滿額優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義享年中慶祭出滿額優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

百貨上半年度最盛大的購物檔期來了！義享時尚廣場即日起推出年中慶，檔期內全館指定品牌天天滿3千送3百元電子商品券，霸氣喊話要創造今年消費高峰，此外，OSIM養身科技概念館也正式進駐B1，趁這波購物慶入手，最低享有9折優惠。新光三越左營、三多店也推出年中檔期，集結首發新櫃、獨家快閃並搭配流行服飾超殺折扣，祭出今夏超強會員回饋。

即將迎來端午連續假期，義享時尚廣場特別加碼，年中購物慶從6日開跑，一連25天全館指定品牌滿3000元贈300元電子商品券，精品、大家電、3C商品也享有滿萬元送600元高規格回饋，指定銀行刷卡還享有加碼。

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▲▼高雄義享狂一鍋。（圖／記者許宥孺攝）

▲「狂一鍋」進駐義享5樓。（圖／記者許宥孺攝）

義享近日仍有話題新櫃持續進駐，包括1F精品引進高雄首家「TORY BURCH」、5F新台式火鍋「狂一鍋」與B2人氣名店「德州小騎士」，受消費者期待的頂級超市「Mia C’bon」也將於7月5日登場。

值得一提的是，按摩椅品牌OSIM也以養身科技概念館形式進駐B1，年度熱銷的「5感養身椅」可透過獨家的數據AI養身科技，演算出壓力指數。在年中慶檔期間，OSIM不僅提供多款分期0利率，同時也可參與滿3000送300折扣，購入現享最低9折。

▲▼OSIM。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼OSIM於義享打造養身科技概念館。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼OSIM。（圖／記者許宥孺攝）

新光三越高雄左營、三多店即日起至6月23日強力推出《夏日會員嘉年華》年中慶檔期，集結首發新櫃、獨家快閃並搭配流行服飾超殺折扣，祭出超強會員回饋。即日起至6月10日，全館消費滿3000元贈送900 skm points；11日至16日購買指定業種滿3000元則可扣抵1000 skm points折抵200。6月8日至10日，連續5天單筆刷2000即贈日本知名攝影藝術家蜷川實花獨家聯名直傘、地墊等卡友禮。

左營店6月15、16日舉辦「七龍珠英雄2024台灣團體賽」，全民皆可參與；6月15日至7月14日推出「反應過激的貓櫻花時光主題快閃店」首度於高雄登場。

▲新光三越高雄左營店夏日會員嘉年華》，首五日全館單筆消費滿3000贈900點skm points。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新光三越高雄左營店《夏日會員嘉年華》，首五日全館單筆消費滿3000贈900點skm points。（圖／記者許宥孺翻攝）

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