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14歲棒球員頂高溫「折返跑千米」…中暑搶救12天不治！2教練判刑

▲高雄市14歲黃姓同學於棒球訓練時中暑，搶救多日不治身亡。（示意圖，非當事人／翻攝自球隊臉書）

▲14歲黃姓棒球隊球員練習時中暑昏倒，搶救12天後宣告不治。（示意圖，非當事人／翻攝自球隊臉書，下同）

記者黃資真／高雄報導

高雄某國中棒球隊的14歲國三生在2021年間，為了青少棒備賽，進行守備練習期間，因身體不適曾到休息室嘔吐，練習結束後因中暑昏倒，被送醫搶救，12天後仍宣告不治。日前判決出爐，球隊總教練與教練犯過失致死罪，各處4月、3月有期徒刑，皆緩刑2年。

判決指出，呂姓總教練負責球隊課程規劃及球員訓練，盧姓教練負責協助球員訓練，平時由2人負責訓練球員體能，為了備戰即將到來的「第八屆立德盃全國青少棒錦標賽」，球隊抓緊時間練習。

2021年9月20日上午9時至10時30分間，球隊先在勝利棒球場進行熱身、敏捷訓練（先折返跑6至8趟，1趟約60公尺，後進行繩梯訓練）及守備訓練（先進行外野守備訓練後，接續進行內野守備訓練)，而內野守備訓練中，如有球員發生漏接，全體隊員須於本壘板至全壘打標竿間折返跑，1趟約180公尺。

上午10時左右的溫度約為30.9度、11時為31度、相對溼度71％，綜合溫度熱指數（WBGT）為32.1，警示程度已達「注意」，運動員應避免長時間處在高溫環境。

而黃姓少年身高155公分、體重80公斤，身體質量指數（BMI）33.2，屬中度肥胖體型，應列為中暑危險人員，內野守備訓練期間，因其他球員多次發生守備失誤而於本壘板至全壘打標竿間折返跑逾10趟、跑了至少1800公尺後，曾到一壘休息室旁嘔吐，而後又繼續訓練，訓練結束後，黃姓少年因中暑體力不支倒臥教練室門口，接續發生抽筋、嘔吐等情形，隨後失去意識，送往高醫搶救12天後，因多重器官衰竭不治死亡。

▲高雄市14歲黃姓同學於棒球訓練時中暑，搶救多日不治身亡。（示意圖，非當事人／翻攝自球隊臉書）

檢方調查認為，黃姓少年身體狀況與反應明顯有不適應激烈運動及不利環境之情形，已不適合再進行訓練，呂、盧2人卻疏於注意，未及時停止訓練，執意要求球員漏接時得繼續折返跑，最終導致黃生身亡，故依過失致死罪起訴。

呂男辯稱，國中棒球的比賽時間都是在上午8時至下午2時，因此訓練時間以應對比賽為準備方向，必須在同樣的氣溫下訓練，讓學生適應，且場上最危險的是球、球棒，球飛到哪裡，眼睛就跟到哪裡，也需要專注球員守備的狀況，無法即時注意個別學生是否出現中暑的症狀，平時也會提醒，若有人身體不舒服一定要告知，但黃生未告知，使他無法即時發現異狀；盧男認為，訓練方式不具過失。

共同辯護人則主張，2人已考量黃生體能狀態，將其安排在跑動需求較少的捕手位置，訓練前後也有給予適當喝水休息時間，「2名教練要顧及大部分球員的訓練，要對於每個球員之生理狀況隨時注意，實在是不可能，這是制度欠缺及經費不足的問題，不能只讓20多歲的教練來承擔。」

法官認為，盧姓教練在案發當天訓練日誌上記錄溫度為29.5至31.7度，理應嚴加注意預防球員有因氣候炎熱而產生身體不適之症狀，然仍要求球員於進行敏捷訓練後，接續進行守備訓練，若有失誤就折返跑，且當時已有名中等身材球員因不適要求休息，黃生身材又較他人肥胖，當能預見黃生恐無法適應高強度體能訓練，卻未即時停止並加以處置，造成黃生死亡結果。

不過，法官也考量，黃生站在教練身後，又未主動告知嘔吐等身體不適狀態，可認違反義務程度並非重大，加上隨著環境變遷氣溫逐年創下新高，在制度上卻欠缺通盤制定、檢討因應氣候炎熱之訓練及比賽規範，致呂、盧訓練球員時欠缺具體指引可循，亦缺乏相對應之硬體設備配合教練調整訓練方式，應可適度減輕罪責，且2人皆與家屬達成和解賠償完畢，雙雙依過失致死罪，呂4月、盧3月有期徒刑，得易科罰金，皆宣告緩刑2年。全案仍可再上訴。

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