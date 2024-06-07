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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批政院覆議「像政治口號」　柯文哲認難實質討論：要寫清楚啦！

▲▼柯文哲展開2天花蓮單車行。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲展開2天花蓮單車行。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院6日院會通過將對國會擴權法案提出覆議。對此，民眾黨主席柯文哲7日說，覆議還是要寫清楚，「看起來很像政治口號，沒有這種實質的內容，大概這很容易最後輪為口水戰，不會有實質的討論」。柯也提到，民眾黨主張總統到立法院國情報告，並照黨團別統問統答，「目前台灣憲法反而總統有權無責，哪有那麼爽的事？」

針對行政要針對國會改革法案提覆議，柯文哲說，大概看了一下，（覆議）這在政治上是可以辯論，但是那個覆議還是要寫清楚啦，「你哪一條1、2、3、4要有實例，1、2、3、4條，我看起來那很像政治文宣，好像喊口號一堆」。

柯文哲說，真的要覆議就是要有很清楚的論述，然後再去立法院辯論幹什麼都可以，「問我的話，目前的覆議案，看起來很像政治口號，沒有這種實質的內容，大概這很容易最後輪為口水戰，不會有實質的討論」。

針對總統赴立法院國情報告一事，柯文哲說，民眾黨主張總統到立法院國情報告，這沒問題，只是國情報告完以後主張按照黨團別統問統答，其實也是比較務實一點，不要搞到變作秀，「如果可以質詢總統，大概每個立委都很有興趣，但那也不是我們要的」。

柯文哲強調，如果總統國情報告完畢後，按照立院黨團「統問統答」，他覺得是合理的，事實上賴清德總統自己競選時也答應到立法院國情報告，「我倒覺得這樣，目前台灣憲法反而總統有權無責，因為總統可以任命行政院長、一大堆官員，可是從來不用被質詢，哇，這哪有那麼爽的事？」

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