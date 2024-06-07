花東三案支持花東快　柯文哲：環島高鐵有點天馬行空

▲柯文哲展開2天花蓮單車行。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

國會改革法三讀通過後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁接著喊出花東三案要在本會期結束前通過，但光是黨內就雜音不斷。民眾黨主席柯文哲7日趁著周末機會到花蓮「鐵馬行」推廣觀光，他受訪時直言，有一條安全的路到花東這訴求是對的，如果安全快速的從台北到花蓮然後再接上花東快速道路，這大概第一優先，「至於什麼環島高速鐵路，這有一點...，我覺得有點天馬行空，這還要算合理不合理」。

柯文哲說，一個多月前來花蓮時，在地人表示地震後很明顯遊客量下降，拜託來騎腳踏車2天騎200公里，把花蓮主要景點都騎過一遍，也可以變成宣傳廣告，告訴大家花蓮很安全歡迎回來旅遊。而是否會與立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚見面？柯說，沒有安排，這次等於在地觀光旅遊的業者組織，沒涉及到縣政府。

至於怎麼看花東三案？柯文哲表示，花東三案是這樣，每個應該特別討論，民眾黨態度很清楚，對花東快會優先支持，因為花東快從民國78年講到現在已經35年，像西部濱海、橫向快速道路，都有12條。

柯文哲說，其實以前在台大當創傷部主任，有看過數據，花東地區車禍死亡人數以每10萬人口計算是最高的，其中很大理由是交通路線還不是很完善，「所以建構一個比較安全快速的交通幹線，其實是有需要，所以花東快原則上應該優先處理」。

至於國道6號延伸到花蓮、環島高鐵鐵路等，柯文哲說，一分錢一分貨，或是說殺頭生意有人做、賠錢生意沒人做，還是要經過財務評估，「我們就不會主張用特別預算，還是按部就班，如果你算出來合理就蓋，算出來不合理就不要蓋，回歸到科學態度去處理就好了」。

另外，媒體也問到，傅崐萁是否有和民眾黨溝通爭取支持？柯文哲表示，傅崐萁以在地立委的立場，當然會去爭取福利或有時人家說的爭取選票，但是這樣，民眾黨還是有主體性，一向標榜理性、務實科學，也不見得三個法案綁在一起，「這不可能啦，凡事有輕重緩急」。

柯文哲強調，有一條安全的路到花東這訴求倒是對的，如果安全快速的從台北到花蓮，然後再接上花東快速道路，這大概第一優先，「至於什麼環島高速鐵路，這有一點...，我覺得有點天馬行空，這還要算合理不合理」。

至於是否感到國民黨內部立場混亂？柯文哲說，每個人都可以表示意見，但拿到檯面上來大家理性辯論，很快就會有答案，「所以問我的話，一條安全快速的道路，從台北到花蓮、然後再花東快速道路，這個把他做起來合理，至於其他慢慢再討論吧」。