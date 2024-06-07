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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白嗆政院覆議理由造謠　柯建銘現場翻法條：看清楚自己版本好嗎？

▲▼民進黨團 藍白有黨內民主嗎 協尋藍白黨內民主 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過國會改革相關法案，行政院5日收到條文後隨即在隔日院會通過提出覆議。民眾黨立委黃國昌批評覆議理由造謠，並舉例「人事同意權」審查是「最少一個月」，怎麼會變成無限期審查？對此，民進黨團總召柯建銘今（7日）現場翻出相關修法內容，指行使同意權時，立法院最快一個月才能行使，這有下限，但沒有寫明最慢要多久，一年以後再行使，有下限沒上限，可以一個月也可以三年、五年，「請民眾黨看清楚自己的版本」。

對於覆議流程，柯建銘表示，行政院已經要提覆議案，5日立法院公文已經送到行政院、總統府，行政院必須要有態度，昨天行政院會通過要覆議，行政院認為窒礙難行，通過院會後回復總統，說這樣的立法嚴重侵害行政權、無法接受，總統知道後送回行政院再送回立法院，這有一定程序、時間內都要完成，就照憲政流程走下去，盡快且嚴謹對好公文，何時回文就尊重總統跟行政院。

柯建銘指出，行政院提出覆議案後，國民黨說有實質審查，全部亂講，反正國民黨就是毀憲亂政，民眾黨也是如此，看起來有道理、實則亂講！行政院有講到無限期延長人事同意權、造成憲政秩序混亂，這是第五條中的關鍵，但民眾黨竟說行政院先畫靶再射箭、看不懂法律、散佈假消息。

黃國昌稱，修改後的《立法院職權行使法》強化人事同意權審查時間，是「最少一個月」，怎麼會變成無限期審查？柯建銘痛批，民眾黨說法完全錯誤，他要嚴正駁斥！藍白兩黨再修正版本29條之1、30條之1、31條是同意權部分。

柯建銘說明，藍白兩黨再修正版本29條之1、30條之1、31條是同意權部分，但最後一項說，行使同意權時，立法院最快一個月才能行使，這有下限，但沒有寫明最慢要多久，一年以後再行使也行，有下限沒上限，可以在立法院停留一個月，也可以三年、五年，「請民眾黨看清楚自己的版本」。

柯建銘指出，30條之1部分，備詢同意權者要到立法院都要具結，這是《刑事訴訟法》規定，當作犯人看，講的話每個字都要負責，用證人身份到法院上負責，但同時又用「民事」來罰錢，罰2至20萬，整個在「包牌」，反正他們過半，隨便挑個理由，虛偽陳述、少講一個字等等，雞蛋裏挑骨頭，通不通過都要罰錢，沒有人要當大法官、NCC委員。

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