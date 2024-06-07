2025年仍要非核家園？　卓榮泰：只是目標年限已不在

▲立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝對於核三延役、核管法等說法引發風波。國民黨立委徐巧芯今（7日）於立法院質詢時詢問，行政院是否會研議提出《核管法》修法？對此，行政院長卓榮泰回應，行政院目前並沒有要修核管法；徐再問，民進黨提非核家園的年限到底是什麼時候？卓榮泰則說，非核家園是追求的目標，現在年限已經不在。

徐巧芯上午質詢時先指出，近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受訪時，擔憂台灣電力問題，而台灣美國商會近期也發布白皮書，內容也呼籲台灣需要強化基礎設施，現在全世界都知道台灣電力供應不足，只有民進黨政府裝睡叫不醒。

徐巧芯接著說，現在郭智輝似乎與行政院的看法一度不同，郭智輝稱核二、核三檢修後，可以再用20、30年，但行政院卻說還是維持非核家園，且前總統蔡英文先前的承諾是2025非核家園，「請問你們的非核家園現在是202幾？是2030還是2025？」

卓榮泰回應，非核家園是追求的目標，過往是2025年，但經過公投後，這樣的年限已經不在，但無論如何，非核家園是人類應該努力追求的目標。

徐巧芯也問，為何先前未與郭智輝溝通，讓郭智輝講出安檢測試通過後還能繼續用20、30年？卓榮泰答覆，這點他們的看法是一樣的，他只是說過了以後可以用，但是前面那個程序，他們的看法依法是相同的。

徐巧芯再問，行政院是否會為了讓核三延役而提出《核管法》修法？卓榮泰回答，行政院沒有提出修《核管法》的構想，目前考量的是停役之後，如何補全這個電力上的損失。