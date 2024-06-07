高金素梅嗆卓榮泰「沒證據就指控我們習近平」　比喻賴清德是希特勒

▲立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（7日）至立院備詢，立委高金素梅質詢時提到，民進黨沒有任何證據，「就指控國會改革是我們習近平要求韓國瑜、傅崐萁做的」，不斷激化朝野衝突。她也闡述一大段德國納粹歷史，並影射總統賴清德為納粹領導人希特勒。卓榮泰則回應，非常佩服委員，對於二戰前共產黨受到的迫害非常清楚，但剛剛講的德國歷史不會發生在今天的台灣。

對於近日國會改革法案爭議，高金素梅今天在質詢時指出，民進黨抹黑國會改革是黑箱、反民主，沒有任何證據就指控國會改革是「我們習近平」要求韓國瑜、傅崐萁做的，賴清德要聚集在外的群眾守護民主，議場外黑熊部隊喊打喊殺，俗話說當家不鬧事，但民進黨當家卻不斷激化朝野對立。

高金素梅表示，發生這麼多事情讓自己對台灣民主憂心。高金也說，賴清德之前出席一場活動時曾表達，要進行社會改造、國家重建，洗滌每個人的人心。高金稱這段話讓她毛骨悚然，賴清德是不滿意蔡英文政績，所以才要重建國家嗎？這樣的說法讓她想起一個歷史人物，就是1934年的德意志共和國總理希特勒。

高金素梅隨後闡述一大段德國納粹歷史，希特勒頒布國家重建法、取消各聯邦人民議會，各城邦變成沒有自治權、自決權的行政機構，還宣稱這是國會一致表決通過，德國當時只剩下納粹黨，1930年初，納粹是德國最大黨，但席次並未過半，就發動5萬納粹衝鋒隊，以反共民意鎮壓其他在野黨，反共抹紅多麼好用，以前納粹用，現在民進黨用。

高金也詢問，覆議如果沒有通過，號召守護民主的賴清德會不會拒絕簽署法案？卓榮泰回應，非常佩服委員，對於二戰前共產黨受到的迫害非常清楚，台灣人民面對威權時代也受到迫害，賴清德所說的是什麼事件，委員應該很清楚，一波又一波面對威權時，只有那些前輩們用自己的犧牲跟熱血，換得如今民主對話，但若引申為希特勒，絕對不會做這樣的牽連。

卓榮泰也強調，不要對青鳥行動的民眾貼標籤，他們並非賴清德或是民進黨號召來的，他們自動自發站出來，很多前提在高金素梅所述歷史中，時間是對的、內容是錯的，衍伸過來更有嚴重落差，剛剛講的德國歷史不會發生在今天的台灣。

卓榮泰補充，如果說不希望任何人被用習近平形容，那也希望不要用希特勒影射任何人，這樣才公平。