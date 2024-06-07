黃仁勳兒女「超狂經歷」起底！　進輝達前都待過1行業

記者黃翊婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳近日在台灣帶起一陣旋風，他的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊日前現身台北國際電腦展（COMPUTEX），也掀起眾人關注。據了解，黃勝斌、黃敏珊在進入輝達以前，工作經歷都十分豐富，兩人皆擁有名校MBA文憑，也都做過餐飲相關工作。

▲黃勝斌曾在台灣住了10年。（圖／ETtoday攝影中心）



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黃仁勳在奧勒岡州立大學結識妻子洛莉（Lori），兩人婚後育有一子一女。長子黃勝斌（Spencer Huang）擁有芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）國際行銷與文化研究雙學位，並在麻省理工學院史隆管理學院、紐約大學商學院企管攻讀過AI相關專業。

黃勝斌2015年來到台灣，與朋友合資在台北信義區經營酒吧，獲得不少好評，還曾接受媒體採訪，分享經營心得，後來他將酒吧轉讓，回到美國與父親一起工作，目前在輝達擔任產品經理。除了經營酒吧之外，他也待過福特汽車、Ommo科技、輝瑞藥廠等產業，從事行銷、產品策略顧問等工作。

▲黃敏珊覺得台灣很棒。（圖／ETtoday攝影中心）

女兒黃敏珊（Madison Huang）擁有倫敦商業學院（London Business School）行銷與策略雙學位，曾在LVMH集團工作，主要負責行銷策略及研發，也曾在美國佛州邁阿密東方文華酒店、米其林2星餐廳工作，目前擔任輝達開發的Omniverse平台行銷主任。

這次兩人隨著父親黃仁勳來台，面對媒體採訪，黃勝斌面露燦爛微笑，還不忘用中文提醒大家注意安全，「你們真的要小心喔，很多人在你們後面！」被稱讚中文說得很好時，他也謙虛回應「中文還可以」。

黃敏珊表示，他們一家人以前常來台灣度假，「台灣有最好的食物，人也很友善，真的是讓人覺得太棒了。」這次來台是為了支持父親、公司和主題演講以及參展的各位合作夥伴，母親也非常喜歡台灣，「也許我會搬到這裡呢！那將會非常有趣！」