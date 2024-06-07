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黃仁勳：我很累不要再問其他問題了　揭「台灣藏AI」1挑戰

記者黃翊婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在周六（8日）上午離開台灣，6日他在餐廳前受訪時，提到「TAIWAN」的英文字母中就隱含著AI，象徵台灣要幫助這個世界打造AI基礎建設。不過，黃仁勳來台行程滿檔，所到之處都有許多媒體、民眾等候，他6日中午用餐之後再度見到媒體，忍不住笑稱「我很累，不要再問其他問題了」。

▲輝達執行長黃仁勳晚間於欣葉用餐，離場面對粉絲要求來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳離開餐廳時，面對粉絲要求幾乎來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）

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黃仁勳6日中午與家人用完餐離開餐廳時，看見守在外頭的媒體記者，笑稱「我很累，不要再問其他問題了」，但他還是停下腳步，耐心回答每個問題，展現十足的親和力。而當被問到未來要擴大在台投資，是否會擔心電力短缺一事，黃仁勳坦言，他們在台灣確實需要更多的電，所以將來可能會選擇能源充沛的所在地設置AI超級電腦中心，「電力限制是一個挑戰。」

▲▼輝達創辦人黃仁勳與中華電信董總郭水義、林昭陽。（圖／楊絡懸攝）

▲黃仁勳日前宴請14位科技業大老，包含中華電信董總郭水義、林昭陽等人。（圖／記者楊絡懸攝）

接著，黃仁勳在同日晚間於台北欣葉台菜創始店宴請180名輝達同仁，慶祝台北國際電腦展（COMPUTEX）順利展出，晚間8時許他準備離開時，在餐廳前面接受媒體採訪，他承諾今年還會再來台灣，並說出「TAIWAN」的英文字母中隱含AI，象徵台灣要幫助這個世界打造AI基礎建設，具有極大的意義和重要性等話。

此外，面對現場眾多熱情民眾，黃仁勳也一邊簽名一邊提醒大家小心、不要推擠，上車之前有長達20分鐘都在幫民眾完成心願，最後還特別向在場所有人揮手致意、道晚安。

▼黃仁勳上車之前還特地向大眾揮手致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲輝達執行長黃仁勳晚間於欣葉用餐，離場面對粉絲要求來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）

▲輝達執行長黃仁勳晚間於欣葉用餐，離場面對粉絲要求來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）

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