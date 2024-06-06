大陸正妹Threads發文誠心發問「怎麼去台灣玩」慘遭出征：不歡迎

▲一名大陸女網友發詢問「怎麼去台灣玩」，卻被大批網友出征。（圖／翻攝Threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

總統賴清德新政府上台後，兩岸團客禁令僵局未解。大陸一名女網友近日在社群發文，詢問來台需要辦什麼簽證，卻意外引起大批網友圍攻，甚至有人直言「不歡迎」。

該名大陸女網友在Threads平台發文表示，「普通大陸人要辦什麼簽證才能去台灣…真的想去」。

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沒想到，該文PO出後立刻吸引大批網友留言，「台灣不歡迎」、「媽祖同意的話開船也行」、「你先發文說台灣是個國家，我就幫妳想辦法」、「我們獨立自主的國家台灣不歡迎」、「不歡迎，中國多大多好，幹嘛來我們台灣」。

大陸女網友見狀立刻說，「發這句話沒有任何政治立場，只是小時候去過，玩得很開心，對這個地方有點感情。希望以後還有機會重溫，請不要引戰」，而該則貼文僅PO出1天就累計700多則留言。

其他網友表示，「辛苦了，我是台灣人。對於您承受了一些不理性網友的壓力感到十分抱歉，希望您順利成行。」、「惡意留言的台灣人跟小粉紅有什麼兩樣」、「怎麼這串好多偏激的言論？不就只是想來台灣而已，又不是每個要來台灣的都是要來統一的」、「笑死，留言讓大陸人體驗什麼叫台灣最美的風景是人」。

也有人說，「目前僅開放有第三地居留證的留學或商務大陸人士來台，其他只能台灣工作簽或留學簽之類的，或以依親名義才能來喔～要辦入台證或大通證，有開放後可以問一下代辦」。