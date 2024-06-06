搭豪華遊覽車來回西藏遊　全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

記者魏有德／綜合報導

大陸近期興起一波全程搭「豪華遊覽車」往返西藏旅遊的新型旅行團，包括山東濟寧、河北秦皇島等地都有出團，行程中車程約6000公里以上，吸引部分60歲以上退休族群追捧。據了解，遊客在行程中除目的地拉薩，沿途還會經過不少省市的知名景點，部分較長車程外，每日在車上時間不超過3小時，還可以夜宿飯店。

▲大陸各地興起搭豪華遊覽車赴拉薩來回旅遊的行程。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，近日，山東濟寧到西藏拉薩的一條旅遊大巴（遊覽車，下同）線路受到網友關注和熱議。該線路從濟寧出發，途經西安 、雅安 、雅江 、巴塘 、稻城亞丁、飛來寺、左貢、 波密、林芝 、拉薩 、那曲、 格爾木、德令哈、 西寧等地，全程6000多公里，歷時18天，很多網友稱其為「鐵腚大巴」。

▲遊覽車上配有飛機座椅。（圖／翻攝瀟湘晨報）

據了解，「鐵腚」為大陸網路用語，「腚」為屁股的說法，意指搭車搭到屁股都坐鐵了！對此，相關旅遊公司負責人均表示，遊覽車上的座椅是航空座椅，十分舒適，遊客到了晚上住在飯店，不用睡在車上，除幾天趕路坐車時間較長，有時一天只坐車三四個小時。

▲搭遊覽車往返拉薩旅遊的路線圖。（圖／翻攝瀟湘晨報）

運行該旅遊線路的濟寧馳訊汽車服務有限公司工作人員提到，專為路線打造的豪華遊覽車，出廠設置的就是航空座椅，「原本50個座位的車，只放了37個座位，空間大很多，乘坐比較舒服。」

該名工作人員表示，報名的遊客多為60歲左右的退休中老年人，「晚上住在二百元（人民幣，下同）左右一晚的賓館裡，不是吃喝拉撒睡都在車上，吃飯可以跟著領隊，也可以自己訂，並不像一些網友擔心的那麼艱苦，全程花費約8000元左右。」

山東臨沂旅行公司總經理劉世亮表示，他們的項目收費1.38萬元，車上有所，有制氧機，晚上住三星酒店。經營杭州至拉薩旅遊行程的詹先生透露，一趟旅程總共需要15至19天不等，走的路線和普通自駕西藏走的路線差不多，「沿路遇到景點都會停下來遊玩，住宿也都是酒店標間，15天的行程需要1.5萬元左右。」