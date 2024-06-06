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桃機估端午運量破65萬「籲提早3小時報到」　6大尖峰時段曝　

▲▼桃園機場預估端午疏運運量將逾65.5萬人次。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場預估端午疏運運量將逾65.5萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，國人瘋出國，根據桃園機場預估，6月7日到11日5天總疏運量逾65.5萬人次，疏運高峰日預計落在6月7日到9日，每日平均達13萬人次，桃機公司也公布6大尖峰時段，並疾呼旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到、新世代證照查驗。

端午連假將至，不少公私立大學也陸續放暑假，桃園機場預估端午疏運自6月7日至11日5天總運量逾65.5萬人次，桃機公司表示，參考近期連續假期之實際運量及各航空公司訂票情形，以前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次。

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機場公司也公布出入境6大尖峰時段，其中出發尖峰時段為7時至10時、13時至16時、23時至24時；回國尖峰時段為5時至6時、13時至17時、20時至22時。

桃機公司提醒旅客，出發前可先向航空公司確認班機情形，提早3小時抵達機場，團體旅客歡迎多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕的登機時間。

▲▼桃園機場預估端午疏運運量將逾65.5萬人次。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場端午疏運運量估逾65.5萬人次，呼籲多利用自動報到和行李託運系統。（圖／桃機公司提供）

為加速出入境通關與疏運效率，近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務，尤其已逾1億人次使用的e-Gate，國人使用率已達7成5，可在閘道內同步完成註冊及通關動作，大幅提升邊境查驗效率。

因應旅運需求，機場公司也已與客運業者協調，備妥加班車，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，包括國光1860往台中，收假日6月10日加開1班；統聯1623往台中，疏運期間13時至00時，彈性調整為20到30分鐘一班。

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