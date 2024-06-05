獨自跟團去日本狂遇1事！他愣「很奇怪嗎？」　大票搖頭：超爽啊

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李姿慧攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，但如果是一個人出發，你會選擇自由行還是跟團呢？一名30歲網友透露，最近一個人跟團到日本玩，結果旅途間，不斷有長輩上前關心他，讓他好奇自己的行為是否很奇怪？文章曝光後，不少人認為「一個人跟團很爽啊，不用想行程」、「有人幫處理大小事，超讚的！」

原PO在PTT發文表示，他平時很少出國旅遊，最近才二度到日本旅遊，目的地是北海道，而這2次經驗都是跟團。只不過讓他困擾的是，旅途中都會有不少長輩上前關心，好奇他為何一個人出國等，且其他人看起來出國經驗都很豐富，只有他一看就是魯蛇的樣子，因此好奇一個人跟團去日本真的很奇怪嗎？

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）



不少人表示，「懶得規劃行程就跟團啊」、「不會啊，自己高興有何不可」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」、「不會，我還沒出過國，也是打算跟團，單純因為嫌麻煩」、「反正覺得懶就跟團一次看看，受不了你下次就會選自助了，兩種都有好有壞啦」、「不會奇怪啊，北海道交通又沒有很方便」。

還有網友大讚，「認真回答不會，而且有機會認識同團的年輕女生有機會脫單（個人經驗」、「不會啊，跟團有好處，有人幫忙處理大小事，你只要負責搭車、放空、吃吃喝喝就好」、「餐食住宿交通行程都交由專人打理，很悠閒啊，這有什麼好怪的」、「獨旅很爽啊，不要管別人盡情放鬆」、「自己跟團去北海道+1，還不錯」、「不會，跟老人打好關係，還會介紹聯誼對象」。