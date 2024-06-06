幼獅工業區火警！超跑消防車「美洲豹」加入搶救...超狂配備曝

▲桃園市楊梅幼獅工業區一家工廠昨天深夜傳出爆炸聲，消防局出動43輛各式消防車、上百名警義消灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅幼獅工業區一家環保工廠昨（5）日深夜發生大火，火勢一度傳出多聲爆炸，桃園市消防局動用「美洲豹」等大型消防車投入灌救，經過徹夜灌救後火勢已於清晨5時39分撲滅，目前進行殘火處理，消防局指出，工廠燃燒面積約1500平方公尺，主要燃燒廠區內大量塑膠粒等產品，初步清點現場並無人受困受傷，起火原因與損失仍在調查估算中。

▲桃園市楊梅幼獅工業區一家工廠昨天深夜傳出爆炸聲，消防局動員美洲豹式消防車投入灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局指出，楊梅幼獅工業區獅一路上的環保工廠昨晚11時27分傳出大火，消防局第二大隊共出動包括「美洲豹」等大型消防車43輛、救護車1輛、警義消122人到場灌救，現場架設多到水線灌救，並出動大鋼牙、挖土機等大型重機具協助救災，但火勢仍不斷竄出，現場火苗沖天，也震懾附近居民。

▲桃園市楊梅幼獅工業區一家工廠昨天深夜傳出爆炸聲，消防局人員徹夜灌救後已於清晨5時39分撲滅火勢，目前仍進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局表示，火勢由廠區一樓竄出，燃燒廠區內大量存放塑膠粒等產品，經消防人員徹夜灌救後，廠區內2輛堆高機、柴油等設備燒毀，燃燒面積約1500平方公尺，火勢在清晨5時39分撲滅，目前還在進行殘火處理，初步清查火場並無人受困受傷，起火原因須由火調科人員鑑識釐清中。

參與救災的「美洲豹」，是桃園市政府消防局斥資3千8百萬採購，流線造型的外觀和高價被視為消防車中的「超跑」、「變形金鋼」，獨特探針噴頭射出強力水柱，每分鐘6000公升的出水量和遠高於傳統6倍，是桃園市政府砸重金升級的救災利器。

桃園市消防局表示，它1分鐘出水量是傳統的6倍，價格更是一般水箱車的7倍，射程長達100公尺，超高流量獨特探針噴頭1分鐘出水6000公升，足以在工廠大火發揮迅速壓制火勢的功能，明顯提升救災效能。探針模式是一大特色，可以突破鐵皮屋，在人員還沒有進入以前，讓鐵皮屋降溫，還配有熱顯像儀，能夠迅速找到起火點。