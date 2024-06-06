捷運工程師吃人妻！偷拍私密片「勒索350萬」　還嗆告訴她老公

▲桃園市陳姓男子去年某時偷拍女性友人私密影片，同年4月恫嚇女子須交付350萬元才能贖回，女子報警處理，警方循線在交付贖款時當場人贓俱獲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在捷運公司擔任工程師的陳姓男子，去年與已婚女性友人獨處時以手機偷拍隱私影片，同年4月間以通訊軟體將私密影片傳給女性友人，並恫嚇須交付350萬元以交換影片，否則要把外遇一事告訴其丈夫和女兒，女子心生畏懼下報警處理，雙方約定在桃園市大園區某停車場交款，女子將10萬元現金放在現場，警方則當場將陳男查獲到案。桃園地院審理後，依2個意圖散布而無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月；犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑5月，應執行有期徒刑9月，還可上訴。

檢警調查，39歲的陳姓男於去年與已婚女性友人獨處時，未經其同意，以手機偷拍其身體隱私部位及與性相關行為影片，另於同年4月30日晚間6時許，以通訊軟體LINE發送私密照片、影片給女子，恫嚇需支付新台幣350萬元以交換照片、影片，否則將把相關影像傳給她的丈夫及女兒，女子心生畏懼下向大園警方報案處理。

雙方約定於去年5月10日上午10時55分許，在桃園市大園區某處停車場見面交款，女子討價還價後約定以現金10萬元交付陳，陳男與於上午11時15分依約現身取款時，被埋伏員警當場查獲，並當得智慧型手機1支與現金10萬元等證物，桃檢複訊後依恐嚇取財罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行不諱，檢警提供現場監視畫面截圖、通訊軟體截圖等佐證，足認陳男犯行明確。法官審酌，被告陳男與告訴人女子原為朋友關係，未經其擅自竊錄其性影像，更以此恐嚇告訴人索取財物、復持續傳訊騷擾，使其陷於恐懼之狀態；惟念被告犯後終能坦承犯行，態度尚可。

法官考量被告目前擔任捷運工程師，尚須扶養父母，雖有意賠償告訴人，但告訴人因本案承受鉅大心理壓力，無調解意願等情，法官審結依意圖散布而無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，共2罪，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日；又犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑5月，應執行有期徒刑9月，本案還可上訴。