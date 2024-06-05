搶輝達！　黃偉哲喊話黃仁勳：大大武花大武花歡迎你

記者黃翊婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前透露，有意在台灣設置設計中心計畫案，台南市、新竹縣、桃園市、苗栗縣政府皆有意爭取。台南市長黃偉哲透過臉書喊話，「台南人倒背如流的『大大武花大武花』，最棒的夜市，歡迎您」；桃園市張善政則拋出5大優勢，包括AI生態系完整、交通便利等等，全力爭取輝達投資。

▲黃仁勳曾半開玩笑表示，「哪裡有好的夜市就投資哪裡。」（資料照／記者林敬旻攝）

AI教父黃仁勳近日在台灣掀起一股旋風，台南市長黃偉哲4日晚間在臉書發文喊話，台南有最完善的AI產業基礎設施，台南科學園區去年營收超越新竹科學園區，成為全台第一，還有台積電、Google、ASML等大廠持續加碼投資，今年底仁德再生水廠完工之後，能有效舒緩先進製程用水問題，而且台灣最棒的夜市也在這裡，「科技產業的背後，民生經濟當然也不缺席，台南人倒背如流的『大大武花大武花』，最棒的夜市，歡迎您。」

新竹縣長楊文科表示，「輝達來台設廠，首選就在新竹縣」，新竹已提前部署，打造新竹縣AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商緯創資通、全球網路通訊大廠智邦科技、全球人機介面晶片領導廠商義隆電子、精準醫療生技大廠普生進駐，最快今年下半年就會陸續開始正式營運，更重要的是，新竹位處北部和中部都會圈承接軸線上的中心點，串連整條科技廊帶，擁有最完善的科技供應鏈。

桃園市長張善政也拋出桃園的5大優勢，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心已進駐遠雄自貿港，桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，鄰近台北港，掌握陸海空國際要道核心地帶，桃園市政府將以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需一切奧援，邀請輝達選擇落腳桃園。

苗栗縣長鍾東錦也表示，苗栗擁有全台最大的通霄發電廠，5座豐沛的水庫，沿海綠能風電更是科技產業最堅實的後盾，可以確保AI設計中心絕不斷電，高鐵特區2萬坪的產創園區也蓄勢待發，就等一個慧眼獨具的企業領導者，「黃仁勳創辦人，在您決定讓AI設計中心落腳哪個縣市之前，有個資訊我必須讓你清楚知悉，那就是全台最好吃的客家小吃在苗栗，而我們的夜市，也隨時準備好張開雙手歡迎你。」