　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶輝達！　黃偉哲喊話黃仁勳：大大武花大武花歡迎你

記者黃翊婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前透露，有意在台灣設置設計中心計畫案，台南市、新竹縣、桃園市、苗栗縣政府皆有意爭取。台南市長黃偉哲透過臉書喊話，「台南人倒背如流的『大大武花大武花』，最棒的夜市，歡迎您」；桃園市張善政則拋出5大優勢，包括AI生態系完整、交通便利等等，全力爭取輝達投資。

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳曾半開玩笑表示，「哪裡有好的夜市就投資哪裡。」（資料照／記者林敬旻攝）

AI教父黃仁勳近日在台灣掀起一股旋風，台南市長黃偉哲4日晚間在臉書發文喊話，台南有最完善的AI產業基礎設施，台南科學園區去年營收超越新竹科學園區，成為全台第一，還有台積電、Google、ASML等大廠持續加碼投資，今年底仁德再生水廠完工之後，能有效舒緩先進製程用水問題，而且台灣最棒的夜市也在這裡，「科技產業的背後，民生經濟當然也不缺席，台南人倒背如流的『大大武花大武花』，最棒的夜市，歡迎您。」

新竹縣長楊文科表示，「輝達來台設廠，首選就在新竹縣」，新竹已提前部署，打造新竹縣AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商緯創資通、全球網路通訊大廠智邦科技、全球人機介面晶片領導廠商義隆電子、精準醫療生技大廠普生進駐，最快今年下半年就會陸續開始正式營運，更重要的是，新竹位處北部和中部都會圈承接軸線上的中心點，串連整條科技廊帶，擁有最完善的科技供應鏈。

桃園市長張善政也拋出桃園的5大優勢，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心已進駐遠雄自貿港，桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，鄰近台北港，掌握陸海空國際要道核心地帶，桃園市政府將以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需一切奧援，邀請輝達選擇落腳桃園。

苗栗縣長鍾東錦也表示，苗栗擁有全台最大的通霄發電廠，5座豐沛的水庫，沿海綠能風電更是科技產業最堅實的後盾，可以確保AI設計中心絕不斷電，高鐵特區2萬坪的產創園區也蓄勢待發，就等一個慧眼獨具的企業領導者，「黃仁勳創辦人，在您決定讓AI設計中心落腳哪個縣市之前，有個資訊我必須讓你清楚知悉，那就是全台最好吃的客家小吃在苗栗，而我們的夜市，也隨時準備好張開雙手歡迎你。」

ET快訊
狄鶯鬧離婚！孫鵬「1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了
基隆山崩「瑞典坦克」遭埋幾乎無損！助夫妻逃生　還能開回原廠維
快訊／韓國瑜深夜急發聲明　「傳言均屬子虛烏有」
快訊／唐治平戴《周處除三害》手錶　渾身酒味：遺體不像我媽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶輝達！　黃偉哲喊話黃仁勳：大大武花大武花歡迎你

快訊／韓國瑜深夜急發聲明！「傳言均屬子虛烏有」

COMPUTEX「全球9大AI巨頭」齊聚台北　王定宇：有5位是台灣人！

《村里長支給條例》三讀通過！李柏毅：有合理資源才有更好服務

人事派令遭偽造　內政部移送刑事警察局偵辦

傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

爭取輝達設計中心進駐桃園　張善政提5大優勢：提供一切奧援

綠委跑票要黨紀處份？　綠黨團認「可接受」：畢竟他們都是提案人

賴清德背俏皮「乖乖包」　笑虧潘孟安：你的帶子怎麼比較短？

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

搶輝達！　黃偉哲喊話黃仁勳：大大武花大武花歡迎你

快訊／韓國瑜深夜急發聲明！「傳言均屬子虛烏有」

COMPUTEX「全球9大AI巨頭」齊聚台北　王定宇：有5位是台灣人！

《村里長支給條例》三讀通過！李柏毅：有合理資源才有更好服務

人事派令遭偽造　內政部移送刑事警察局偵辦

傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

爭取輝達設計中心進駐桃園　張善政提5大優勢：提供一切奧援

綠委跑票要黨紀處份？　綠黨團認「可接受」：畢竟他們都是提案人

賴清德背俏皮「乖乖包」　笑虧潘孟安：你的帶子怎麼比較短？

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

劉若英爆家醜！「祖母失智名下房產全遭轉移」　她被控護姊鬧翻姑丈

他咳嗽超過1年　醫一看「粗四啦」

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

北農董事是渣男！小三被當工具人洗正宮內褲　還跟2女交往

難怪好不了！皮膚科醫師揭「3大NG抗痘法」：加強去角質反而糟

今全台變天　4日雨區模擬曝

今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要30元

跟3大星座男交往「安全感破表」！Top 1最可靠還是異性絕緣體

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

役男出國念書成「波波」逃兵　1條件換免關

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

政治熱門新聞

即／韓國瑜深夜急發聲明

9大AI巨頭齊聚台北　王定宇：5位是台灣人

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

《村里長支給條例》三讀通過！綠委盛讚

4縣市爭取輝達進駐　台南苗栗打夜市牌

輝達來台設廠！楊文科：首選就在新竹縣

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

柯建銘拒簽字！原民綠委嘆「推禁伐補償不順」　韓國瑜妙回這句

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

AI算力中心落腳高雄　陳其邁揪黃仁勳逛夜市

朝野協商「原民禁伐補償」吵翻　韓國瑜吼柯建銘：你嘴巴閉著

人事派令遭偽造　內政部移送刑事警察局偵辦

罷免風聲藍委剉咧等　TPOC揭負面聲量排名：這兩人罷免可能性高

更多熱門

相關新聞

輝達股價飆　黃仁勳躋身全球14大富豪

輝達股價飆　黃仁勳躋身全球14大富豪

輝達執行長黃仁勳來台為COMPUTEX發表主題演講，闡述輝達在人工智慧（AI）的進展和計畫後，股價勁揚，市值一天之內增約1320億美元。黃仁勳身價也跟著水漲船高，躋身全球第14大富豪。

輝達市值一夜漲了「一個英特爾」

輝達市值一夜漲了「一個英特爾」

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

涉旭德內線交易　欣興電子2獨董請回

涉旭德內線交易　欣興電子2獨董請回

黃仁勳背板股被關！迎廣打入處置股　並列18檔注意股

黃仁勳背板股被關！迎廣打入處置股　並列18檔注意股

關鍵字：

黃仁勳輝達黃偉哲楊文科張善政鍾東錦

讀者迴響

熱門新聞

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

吃麥當勞爽中千萬發票！幸運兒獎落「這縣市」

「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」

國1彰化段嚴重火燒車！駕駛自斷車頭保命

唐治平被大愛換角　晚間回應了

雲林麵攤蛤蜊湯80隔天140　老闆理由讓他傻眼

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面