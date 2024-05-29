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桃市府秘書長詹榮鋒健康因素請辭　鐵道局副局長溫代欣6／1就任

▲桃園市政府秘書長詹榮鋒因健康因素請辭，市長張善正今天在市政會議上介紹新任秘書長溫代欣將於6月1日就任。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市政府秘書長詹榮鋒因健康因素請辭，新任秘書長溫代欣（上）將於6月1日就任。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府秘書長詹榮鋒最近因健康因素提前請辭，市長張善政今（29）日在市政會議上介紹新任秘書長溫代欣，將於6月1日就任。張善政表示，新任秘書長溫代欣目前任職於鐵道局副局長，曾任高鐵局副工程司、台中市政府交通處處長、交通局副局長，並歷任交通部鐵改局主任秘書、鐵道局副局長等職，具工程等多項專業長才，盼能借重其工程與交通專業，協助推動城市建設。

市長張善政今天下午於市政會議宣布市府秘書長詹榮鋒因健康等因素提前卸任，並介紹新任秘書長溫代欣將於6月1日就任，溫準秘書長自交通大學土木工程學系畢業、台大土木系研究所取得博士學位，其博士論文以地震工程為主題，還曾赴美國馬里蘭大學、法國巴黎研修智慧型運輸系統與觀光鐵道發展議題。

張善政還指出，溫準秘書長具備多項專業長才，持有土木工程技師、結構工程技師與消防設備師等證照，工作經歷豐富，曾任台北捷運公司工程員、交通部國道新建工程局工程員、高速鐵路工程局幫工程司、臺中市交通處長、副局長，現任交通部鐵道局副局長，就任後對桃園市政府相關業務推動能有更多幫助。

張善政強調，過去都發局推動老城區改造時，時任鐵道局副局長溫代欣也大力協助，讓市府能夠順利重塑都市路廊，未來期許各局處全力協助溫準秘書長熟稔各項業務，讓市政建設推動更加順暢。

張善政也感謝詹秘書長於任內發揮工程專長，耐心協調各局處等業務，讓桃園美術館、世界客家博覽會等多項重要業務順利推動，也預祝他身體早日康復。

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