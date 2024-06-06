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伊布火山1天連3噴發！火紅熔岩射入漆黑夜空　劈下紫色閃電畫面曝

▲▼印尼伊布火山噴發。（圖／路透）

▲印尼伊布火山一天內連續噴發了3次。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印尼火山機構證實，東部的伊布火山（Mount Ibu volcano）在短短一天內連續爆發了3次，促使當局將火山警戒級別維持在最高級，並禁止民眾在火山口周邊7公里範圍活動。

綜合外媒報導，位於北馬魯古省（North Maluku）哈馬赫拉島（Hamlahera）的伊布火山，在當地6日凌晨1時30分首次發生噴發，將火紅熔岩和火山灰噴向漆黑的夜空，並引發壯觀的火山閃電。

▲▼印尼伊布火山噴發。（圖／路透）

▲印尼伊布火山噴發時，將火紅熔岩和火山灰噴向漆黑的夜空，引發壯觀的火山閃電。（圖／路透）

相隔6小時後，火山再度於早上7時46分和8時11分再次發生了持續約2分鐘的噴發，噴出的火山灰高達1200公尺。地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）指出，火山活動對當地居民和遊客構成了潛在威脅，因此建議他們遠離火山口4至7公里的隔離區域。

印尼因地處太平洋火山帶，常常發生地震和火山活動，而伊布火山也是印尼最活躍的火山之一。單只去年一年，這座火山的噴發次數就已超過2.1萬次，並長期處於四級警報系統中的最高警戒級別。上個月，伊布火山因連續噴發，迫使當局對6個村莊的居民進行疏散。

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印尼東南亞要聞火山噴發伊布火山Mount Ibu

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