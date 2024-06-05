印尼財長：實踐經濟大國目標可借鏡台灣、南韓

▲穆里亞尼也以台灣為例指出，台灣成為已開發國家的過程中，投資年均成長20%，製造業年均成長8%以上。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達5日專電

印尼財政部長穆里亞尼表示，印尼要實踐「2045年黃金時代」成為經濟大國目標，關鍵在於投資環境及製造業表現。她認為，印尼可向台灣和南韓學習成功經驗，並指出，這2個國家都是透過提升投資和發展製造業而成為已開發國家。

「時代報」（Tempo）等印尼媒體今天報導，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）昨天在人民代表會議（DPR）上表示，「若向那些成功成為已開發國家，且未陷入中等收入陷阱的國家學習，像是南韓」，則需15年才能成為已開發國家。

她解釋，韓國因一直擁有高生產力而能成為已開發國家，這過程大約得花15年時間，並補充其投資和製造業每年平均成長10%以上。

穆里亞尼也以台灣為例指出，台灣成為已開發國家的過程中，投資年均成長20%，製造業年均成長8%以上。

穆里亞尼表示，南韓和台灣是生產力、投資環境和製造業表現的典範，而這些要素也是印尼實現「2045年黃金時代」願景的關鍵。

印尼政府的「2045年黃金時代」願景是指印尼獨立100週年之際，成為全球前五高收入國家。穆里亞尼曾指出，為了實現該目標，印尼經濟必須每年增長6至7%。

穆里亞尼解釋，強勁的經濟成長必須伴隨著品質提升和包容性成長，而為了實現經濟成長目標，則必須透過投資人力資源和經濟轉型以提高生產力。