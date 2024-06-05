路邊採蘑菇烤熟吃下！泰45歲男中毒送院　發病「不到1周」身亡

▲泰國一名男子因誤食毒蘑菇，導致食物中毒後死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國普勒縣（Phu Ruea）一名45歲男子因誤食有毒蘑菇，發病不到1周就不幸病逝，成為當地今年首宗因食物中毒死亡的病例。

據泰媒The Thaiger報導，這名男子在5月28日採了5朵蘑菇後，將它們烤熟食用，不料卻在不久後出現中毒症狀，被送到普勒醫院（Phu Ruea Hospital）搶救。男子隨後因病情過重被轉往黎府醫院（Loei Hospital），但經數日的治療後，男子最終還是在6月3日晚間7時30分去世。

這是當地今年首次發生有民眾因食物中毒死亡的案例，同時也再次喚醒人們在雨季間食用野生蘑菇的風險。去年，黎府與遼國接壤的丹塞（Dansai）也發生了誤食毒蘑菇後食物中毒的案件，造成9人腹痛、噁心、嘔吐，其中一人因急性肝腎衰竭死亡。

內科醫生拉薩米克（Rassamikhae）指出，現在的天氣條件有利於野生蘑菇的生長，但這些蘑菇可能含有毒素，而且院方最近也接獲越來越多因誤食毒蘑菇而中毒求醫的患者，警告民眾應提高警惕。

拉薩米克博士進一步解釋，毒蘑菇的危害可分為三類，第一類會引起肝炎，並在食用後的4至6小時內出現噁心、嘔吐和腹瀉等症狀，第二類會影響肌肉，引發肌肉疼痛和尿液顏色變化，而第三類則會破壞腸胃系統，引起嚴重的胃腸道問題，導致脫水和休克。

他強調，民眾在食用蘑菇後，如果懷疑自己出現初期中毒狀況，可嘗試自行催吐或食用蛋清來解毒，不過最重要的是及時將患者送往醫院接受專業治療，特別是症狀出現超過6小時的話，可能就表示患有肝炎，需及時搶救。