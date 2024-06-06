網婆推銷30年長白山人蔘！還附「收藏證書」　男急領336萬被攔

▲男子被網婆推銷30年長白山人蔘，還附「收藏證書」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方4日上午10時許獲報，某銀行疑似有男子遭到詐騙，派員前往了解，結果發現是一起典型的愛情投資詐騙。65歲姚姓男子在網婆的慫恿下，準備到銀行領出336萬的積蓄想購買「長白山人蔘」投資，所幸警銀聯手及時喚醒男子的理智，成功跳脫詐騙圈套，守住血汗錢。

▲暈船男領336萬，要去面交投資。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，姚男日前在臉書社群上認識網友林姓女子，姚男與林女經過數日聊天後深感投緣，甚而開始以老公老婆相稱，林女見時機成熟，便謊騙姚男投資中國人蔘獲利可期，頻頻使用甜言蜜語洗腦姚男，成功慫恿男子下單價值新台幣336萬元的80株中國人蔘。

▲▼網婆推銷30年長白山人蔘！還附「收藏證書」，暈船男領336萬面交。（圖／記者賴文萱翻攝）

歹徒除了以「稀有、限量、搶購」等話術謊騙，更傳送上頭寫著「長白山30年特等野人蔘」、「限量公開發行3000株」等收藏證書取信姚男。最後擔心男子匯款時會因行員關懷提問而識破，甚至還教他以提款方式準備金錢，屆時會有工作人員聯繫面交取款。

好在行員見姚男神情有異，機警通報，在警方耐心解釋後，他才從愛情詐騙中驚醒，打消投資的念頭，成功阻止詐騙。