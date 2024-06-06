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大陸 大陸焦點 特派現場

陸高考「釘子戶」第28次投入試場　「最後一舞」唯一目標上川大

▲大陸高考最牛釘子戶梁實。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲大陸高考最牛釘子戶梁實第28次投入試場。（圖／翻攝新黃河客戶端）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024高考（高中升大學）明（7）日舉行，共計報名人數達1342萬人，較2023年增加51萬人。除應屆畢業生外，還有多名高考「釘子戶」每年都會出現在試場上，引起輿論關注。其中，來自四川成都的57歲考生梁實正一如既往地準備第28次高考，多年來，他從理科考到文科，唯一的目標就是「考上川大」。

▲大陸高考最牛釘子戶梁實。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲梁實準備高考的複習作業。（圖／翻攝新黃河客戶端）

《新黃河客戶端》報導，這些年，總有人問梁實，為什麼要一直考？考上了怎樣，考不上又怎樣？他卻並不想把這件事簡單定義成「執念」，「要考上的話，我肯定是要去讀書的。」他隨即補充，這應該是最後一次參加高考了，「我吃了太多苦，這次的結果很重要。」

梁實在2203年第27次高考時，只繳出文科424分的成績，但他仍持續備考，還在6月最後衝刺之際，將個人複習考題的過程搬上「抖音」，有部分觀眾給予肯定，也有不少人調侃他，對此，梁實只是淡淡的表示不在意，「相反的，我覺得這是一種雲監督，讓我注意力更加集中。」

▲大陸高考最牛釘子戶梁實。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲梁實2023年步出試場後，受到媒體圍堵關注。（圖／翻攝新黃河客戶端）

41年的考試生涯裡，梁實斷斷續續的參加27次高考，最終，他在2022年決定放棄理科，轉而投入文科的戰場。當時，充滿信心的梁實只拿到428分，距離當年的川大錄取線還有一百多分的距離，甚至連四川文科466分的二本線，也有38分的差距。

經過一年的思考，梁實在2023年仍舊選擇文科，拿到424分的成績，不過，他的成績與2023年四川文科二本線仍相差34分。選擇繼續堅持下去的梁實和往年一樣，多數時間都待在茶館裡準備，他也透露，這次應該是他成為高考最牛釘子戶的「最後一舞」，不在乎外界的各種議論，朝著考上川大的目標邁進。

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