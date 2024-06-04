菲「否認」槍指陸海警　陸外交部：別再製造事端、背信忘義

▲菲律賓今否認軍艦人員「用槍」指中國海警 。（圖／翻攝 微博評點一哥）

記者任以芳／綜合報導

中菲於南海仁愛礁主權爭議不及，菲律賓軍方發言人今（4）日否認相關人員用槍指著中國海警。對此，中國外交部發言人毛寧指出，菲方不斷侵權挑釁，不要背信棄義、制造事端，回到對話協商來解決分歧。

大陸官媒環球電視網（CGTN）旗下「CGTN記者團」微博2日報導，菲律賓於5月19日對擱淺仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）的57號軍艦進行空投補給。中國海警應對時，發現艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並一度用手、用槍指著中國海警方向。

中國外交部今天舉行例行記者會，發言人毛寧面對《路透社》記者提問，「菲律賓軍方發言人在新聞發布會上否認該指控，並且表示菲律賓人員以最高水平的專業精神行事，請問中方對此有何評論？」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

毛寧回應，對於仁愛礁的局勢，中方已經多次闡明了我們的立場。「在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁，激化矛盾的一方，我們要求菲方不要背信棄義，不要制造事端。」

該記者繼續，中方對於菲律賓發言真實性，以及菲方人員是否「真的」用槍指著中國海警？中國政府對這種具體行為有何評論？

毛寧首先指出，菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」行為本身就是非法，菲方一再地挑釁、激化矛盾、升級事態，不是中方能接受的。

「對於如何處理這個問題，中方已經反覆闡明了我們的原則立場。」毛寧說，希望菲方不要再繼續制造事端，而是要回到通過對話協商解決分歧的正確軌道上來。