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大陸 大陸焦點 特派現場

陸決意缺席烏克蘭和平峰會　王毅：根據自身立場做出自主決定

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部日前表態「難以出席」在瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，引起輿論關注。話題延燒之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（4）日明確指出，「中國將根據自身的立場作出自主的決定。」不過，根據大陸和巴西聯名發表關於推動政治解決烏克蘭危機的六點共識，一周內獲全球得45個國家回應，顯示在烏俄衝突上，大陸仍積極掌握話語權。

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

▲王毅（圖右）與土耳其外長費丹（圖左）。（圖／翻攝大陸外交部）

《觀察者網》報導，2024年6月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同土耳其外長費丹在北京共同會見記者時，應詢闡述了中方對解決烏克蘭危機的基本主張。

王毅表示，在烏克蘭問題上，中國的立場就是勸和促談，堅定不移，一以貫之，「我們重視瑞士為籌備和會所做工作，多次向瑞方提出建設性意見，瑞士方面對此一直予以積極評價和感謝。當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。」

王毅指出，在烏克蘭危機上，世界現在需要發出更多客觀、平衡、富有積極意義和建設性的聲音，「中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的六點共識，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。」

王毅強調，俄羅斯、烏克蘭兩個主要當事方對「六點共識」的大部分內容予以肯定，再次說明六點共識符合大多數國家的共同期望，是當今世界的最大公約數，「參與共同呼籲的人越多，局勢降溫的希望就越大，衝突升級的危險就越小。支持六點共識的國家越多，召開真正和會的日子就越近，實現和平的前景就越光明。」

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