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大陸 大陸焦點 特派現場

陸BMW加入電動車砍價割喉戰　純電i3打到骨折「只要76萬」

▲大陸BMW i3電動車官方售價。（圖／翻攝大陸BMW官網）

▲大陸BMW i3電動車官方售價。（圖／翻攝大陸BMW官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車（新能源車，下同）市場在小米汽車加入戰局後，牽動2024年行情變化，陷入價格割喉戰，除比亞迪、理想等車企紛紛跟進降價，國外品牌特斯拉也數次下調價格。如今，這把火也燒到老字號豪車品牌寶馬（BMW）上，純電i3裸車在大陸市場從官方售價為35.39萬元人民幣（約158萬新台幣），驟降至18.95萬元人民幣（約76萬新台幣），降幅高達46.4%。

▲在17屆南京車博會上展示的BMW i3電動車。（圖／CFP）

▲在南京車博會上展示的BMW i3電動車。（圖／CFP）

《新浪科技》報導，從北京寶馬4S店（門市）了解到，官方指導價35.39萬元（人民幣，下同）起的寶馬i3車型，如今已開始5折促銷，價格直接「腰斬」。而大降價的不只寶馬i3，今（2024）年1月剛剛發佈的全新寶馬i5，經銷商也給出了6萬元不等的報價優惠。大降價背後，是寶馬中國在國產新能源車衝擊下所面臨的銷量困境。

根據寶馬集團2024年一季度財報顯示，其營收同比微降0.6%，淨利潤則同比下降19.4%，同時，大陸市場的銷量也同比下滑3.8%，成為該集團在全球唯一銷量下滑的主要單一市場。

▲售車平台上的BMW i3純電電動車經銷商售價。（圖／翻攝汽車之家）

▲售車平台上的BMW i3純電電動車經銷商售價。（圖／翻攝汽車之家）

在大陸BMW官網上，i3的官方售價仍為35.39萬元起。不過，在汽車之家等售車網站上，這款車型的經銷商報價已經大幅下調。根據「汽車之家」網頁顯示，寶馬i3廠商指導價為35.39萬至41.39萬元，北京經銷商的報價則為20.98萬至25萬元，等於打了6折。

至於一名汽車博主（部落客）則是在個人社群上貼出，寶馬i3 35L價格都是按小時計算，標價353900元，優惠完189567元裸車，只交交強險，不用買商業險。

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