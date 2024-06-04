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大陸 大陸焦點 特派現場

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

記者任以芳／綜合報導

近日，美國昆西研究所的專家出席以「美國繁榮」為主題的研討會，提出建議「吸引中國車企到美國建廠生產，然後美方竊取中國企業的知識產權。」引起大陸網友討論，連演都不想演，說好的智慧財產權只會保護自己。（陸稱知識產權）

綜合陸媒引述消息稱，近日美國舉行一場以「美國繁榮」為主題的智庫討論活動，來自昆西研究所東亞項目代理主任傑克·沃納（Jake Werner）提議，美國不應只依靠針對大陸電動汽車的關稅壁壘，還要提高美國汽車制造商的競爭力。

「最好的方法是，吸引中國車企到美國建廠生產，然後美方竊取中國企業的智慧財產權。」沃納接著強調，「自己完全支持這個作法，這是資本主義傳播技術唯一途徑，是提高財富能力最好方法。」

該言論與引起大陸網友熱議，有網友調侃「演都不演了」、「說好的保護知識產權呢？」、「原來保護知識產權是只能保護自己的，不保護其他人的」。

多數大陸媒體報導評論沃納的提議和想法，「極端也不合理」，竊取智慧財產權是嚴重違反國際法和商業道德的行為，也會損害中美兩國之間的商業關系，破壞全球商業環境的穩定性和可信度。

▲▼中國大陸新能源車,電動,比亞迪,BYD。（圖／路透社）

▲大陸新能源車比亞迪銷量首次擠進全球第五名。（圖／路透社）

目前，美國本土汽車市場對於大陸新能源汽車的競爭力，感受壓力，也是大幅增加中國新能源汽車進口關稅的主因，電動車關稅從原來的25%提高到100%。

日前有外媒報導，美國一家媒體拆解一輛比亞迪海鷗後發現，做工內飾不比美國3萬多美元的電動車差，隨後得出的結論是1.2萬美元下價格，美國車企造不出海鷗。

比亞迪海鷗在大陸內銷市場的起售價只有6.98萬元，換算是9636美元，主要來自大陸汽車工業完善、低成本的供應鏈，性價比高也是大陸新能源汽車的核心優勢之一。

大陸新能源汽車的智能駕駛和智能化程度，逐年快速進步，舉例電動車的核心零部件電池，大陸的寧德時代為全球最大的動力電池供應巨頭，性能和價格方面，也有著巨大的領先優勢。

最新消息指出，按單月銷量排行榜，比亞迪首次躋身全球第四，超越了日本本田汽車，這也是大陸汽車品牌「首次」打入全球銷量榜前五。

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