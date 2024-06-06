大專學雜費調漲「僅1校申請」　教育部退件：內容不合規定

▲今年僅有1校申請調漲學雜費，但因內容不符規定遭教育部退件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度大學學雜費收費基準調整幅度為0.61％，創下3年來新高。昨（5日）下午為各大學通報最後日期。教育部指出，到截止日為止，僅有1所大學申請調漲學雜費，但由於申請內容不符合規定，將退回請學校重新釐清。

教育部在4月10日發文各公私立大學，指113學年度大學學雜費基本調幅，在參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率核算，訂定112學年度學雜費收費基準調整幅度為0.61％，若以公私立大學每學期學雜費各以2.5萬、5萬計算，一學期可調漲153到305元。

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不過，教育部公布調幅0.61％，遭到大學批評是個笑話，因為光是今年電費上漲帶動物價漲幅就不止這數字，大約吃兩份麥當勞套餐就沒了。

加上今年2月起，政府針對就讀私立大專校院，每學年減免3.5萬元學雜費，加上少子化已經影響招生，再調高學雜費恐影響招生，也導致各大學申請調漲意願低落。包括輔仁大學、淡江大學更主動宣布學雜費凍漲。

昨天傍晚為各大學通報最後日期。教育部指出，到截止日為止，僅有1所大學申請調漲學雜費，但由於申請內容不符合規定，將退請學校重新釐清。