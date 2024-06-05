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教育部提「3+2新五專模式」！高職接科大　培育業界所需人才

▲▼教育部長鄭英耀首次媒體座談。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀（圖中）提出「3加2」的新五專模式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子女化和產業發展影響，近年就讀高中人數已經超越就讀高職。教育部為扭轉此一趨勢，今（5日）提出「3加2」的新五專模式，透過高職與科技大學合作，國中畢業生前3年可在高職就讀，後2年則在科大，新五專模式的學生，除了可取得「雙聯學位」，同時也可減輕高職招生壓力，讓高教和技職都能蓬勃發展。

台灣過去就讀高職學生遠多於就讀高中，但隨著大學越來越多，家長觀念也隨之改變影響，加上少子化影響，108學年度時首度呈現「黃金交叉」，就讀高中（普高）人數超過高職（技高）。

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上述問題也導致產業界面臨缺工問題。教育部長鄭英耀今天在媒體座談會上，媒體詢問高職學生人數近年大量減少，教育部該如何因應，鄭英耀首度提出「3加2」的新五專模式。例如職校的水產養殖科系大都在鄉下，近年招生面臨挑戰。透過「3加2」模式和「產攜2.0」，能保有原來海事學校培育模式，減少退場危機，也滿足業界所需，讓人才為產業所用。

鄭英耀表示，現在的人才培育模式和過去有很大不同，以建築工人為例，許多人在工地都要拿iPad。而因為產業需求與家長期待，8、9成的高職師都希望讀到科技大學，希望學習更高階的產業技術，導致高職學生一年級讀完，高二、三開始準備考試，而不是準備就業。

教育部次長葉丙成說明「3加2」的新五專模式，科大可與高職合作，雙方無論是合併或利用雙聯學位方式，五專的前三年在高職就讀，五專最後兩年則在科大就讀，畢業後取得「副學士」，一方面可抒解高職升學壓力，其次學生在5年期間也不用擔心升學問題，可好好學習技術，並與產業界接軌。

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