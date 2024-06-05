教育部特殊教育學生獎助學金中華醫大獲頒227萬元　108位身心障礙生獲肯定

▲中華醫大頒發教育部特殊教育學生獎學金及助學金，洪明權主秘（前中）、王素真學務長（前右）偕同學輔中心主任李德修頒發獎助學金給得獎學生代表。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

教育部112學年度特殊教育學生獎學金及助學金頒發，中華醫事科技大學共有108位學生獲獎，總獎助金額227萬元。頒獎典禮5日在學校舉行，由中華醫大主任秘書洪明權和學務長王素真代表頒發，師長對獲獎的學生不畏身心困逆勇往直前學習，當面給予鼓勵也祝賀獲獎。

教育部為獎勵身心障礙學生奮發向學精神，由特殊教育獎學金及補助金項下核發給各校身心障礙但學業成績表現優秀的學生獎學金及助學金。112學年度的獎學金和助學金日前核發下來，中華醫大共有108位學生獲獎，金額227萬元。

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華醫學生輔導中心資源教室表示，獎學金及助學金依學生依學業成績及障礙等級核發獎助，金額從1萬元至4萬元不等。

頒獎典禮下午舉行，中華醫大以「邂逅華醫，花現美好」作為主題意象，象徵特殊教育學生與師長、同儕在中華醫大聚首，相知、相遇的旅程，雖然初入學時因刻板印象限制了選擇，但經過不斷磨合、多元學習，建立健康、信賴與羈絆，學校也藉此為特殊教育學生們送上美好的祝福。

獎助學金邀請中華醫大主秘洪明權、學務長王素真代表教育部頒獎給得獎的學生。洪明權主秘等師長對受獎學生克服身心障礙，勤學向上的精神當面嘉許，也期許他們在中華醫大的學習有滿滿的收穫。

學輔中心主任李德修指出，身心障礙學生的學習之路比一般正常的孩子辛苦，每位的背後都有艱辛努力的故事，部份視覺障礙的學生藉由擴視機、點字觸摸顯示器等學習輔具克服障礙，不放棄任何課程的學習，求知的毅力令人感動，更有自閉症的學生透過反覆的練習寵物剪毛技術，將障礙特質轉化為正向經驗，順利考取專業證照。這些優秀的表現正是對他們獲獎的肯定。

中華醫大秉持關懷及有教無類的精神，為讓有心向學的特殊教育學生可以圓夢，營造友善的校園環境，幫助身心障礙學生適應校園生活和學習，特別是設置資源教室，安排有經驗的特殊教育輔導員，專責協助特殊教育學生連結校內外資源、提供學習輔具及策略、課業輔導、特殊考場以及辦理各式活動協助學生融入團體生活。