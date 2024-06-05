3線國道客運漲票價！10月初擬再一波　公路局：TPASS不受影響

▲國道客運業者研議調整票價，最快10月初上路。（圖／首都客運提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部4月審議核定國道客運運價調漲，公路局也接到客運業者票價調漲申請，包括基隆到台北、台北到六福村等3條路線票價，調漲1到2元，國光客運、首都客運擬調整短途路線，調幅從1至4元，最快10月初上路。公路局表示，TPASS月票的短途路線由政府吸收補貼，不受影響。

交通部交通費率審議會4月12日通過審議，國道客運短途四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%，中長途三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%，交通部5月1日同意調整。

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▲國道客運業者研議調整票價。（示意圖／記者李毓康攝）

交通部將補貼3分之2降低漲幅，四排座車型最高漲幅不超過1.56%，三排座不超過6.46%，以北高為例最多貴36元，業者收到公文後可申請調漲，監理單位備查後公告一周即可實施，公路局在5月正式公告。

台聯客運經營台北到小人國、六福村的5350路，全票123元，日前提出申請，已通過公路局台北市區監理所審核，票價調漲1元，另泰樂客運行駛的1550及1550A路線全票49元、48元，擬從6月11日起各調漲2元及1元，監理所正在審核中。

首都客運研議調整台北－基隆、台北－桃園短途路線為主，調漲1到4元，漲幅約5%，其中3.5%政府補貼吸收，反映到民眾漲幅為1.5%。以台北市府轉運站到基隆市府的1579路線為例，現行票價為43元、調整後44元，圓山到八斗子從94元調漲為95元。

▲泰樂客運公告調漲1550、1550A路線票價。（圖／取自泰樂客運官網）

首都客運表示，為降低民眾衝擊給予緩衝期間，業者再撐半年，最快10月初調漲實施，即便有調漲但漲幅並不多。

國光客運則表示，目前內部正在討論，考量民眾的感受，以及台鐵、高鐵競合關係，萬一調太高可能比台鐵自強號票價差不多，但台鐵不會國道塞車的問題，調漲方案有在評估，確定後公告。