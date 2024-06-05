饒慶鈴視察南迴線東64線改等工程　盼給縣民安全回家路

▲饒慶鈴視察南迴線東64線改善、東67替代道路愛國蒲橋等工程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為提升南迴線道路交通服務及防汛工作，臺東縣政府舉行鄉道東64線、太麻里溪河道整理、東67替代道路愛國蒲橋新建、大竹溪水防道路改善等工程。臺東縣長饒慶鈴5日視察工程情形時指出，鄉道東64山區道路施工因地形難度因素，縣府設置便道維持通行，並請建設處與金峰鄉公所密切協調，將封路施工期間縮到最短，降低對鄉民生活的影響；東67替代道路愛國蒲橋新建工程則預計10月完工，讓部落居民有更安全回家的路。

臺東縣府建設處說明，東64鄉道為進出金峰鄉嘉蘭村主要道路，對於鄉道部分路段因曲率半徑過小易造成行車視線死角、部分道路路幅不足及縱向坡度過大，因此透過此工程改善沿線主要危險及瓶頸路段，目前完成進度近9成，預計7月可完工。

而去年7月杜蘇芮颱風豪雨沖刷，造成東64線路面及下邊坡土方崩坍，為避免後續災害擴大，縣府進行災修改善工程。建設處運用今年太麻里溪河道整理工程土方增設土堤加強東64坡腳保護，太麻里溪河道於去年颱風過後淤積，河道整理工程也加強公路橋下游調整流心與增加通洪；因下邊坡打樁工程需封路進行，建設處為維持交通不中斷而設置便道，涉及部份私有地上通行則請金峰鄉公所協助協調，工程預定114年4月25日完成。

至於大竹村愛國蒲聯外新橋「愛國蒲橋」，作為鄉道東67替代道路，利用大竹溪右岸原水防道路提升道路等級與增設26盞路燈，建設處一併改善溪蒲橋頭道路進出動線高低差與行車路口視線死角。工程預定10月完工通車，因利用水防道路為一般道路通行使用，已協調請大武鄉公所準備辦理兼供一般道路公告程序，讓道路管理完備。完工通車後，愛國蒲部落鄉親於颱風豪雨期間，可利用此替代道路進出，避開東67可能落石與道路中斷危險。

饒慶鈴在視察後指出，在橋樑工程施做部分，縣府會與大武鄉公所密切合作，對於後續管理維護，建設處都有與公所協調，肯定及感謝施工團隊與公所的努力，對於施工期間的交通不便，請鄉親給予體諒及支持，期許後續工程也能順利進行如期如質完成。