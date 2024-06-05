雲林榮服處全方位關懷獨居榮民　共創溫暖社區

▲榮民遺眷吳媽媽見到榮服處人員及志工來訪並協助居家環境清理非常開心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣榮民服務處為關懷轄內年長榮民居家生活、身體狀況，日前由總幹事許樹池與社區志願服務組長、榮欣志工及替代役，前往斗六市明德里關懷訪視散居在外年長榮民湯伯伯及三平里年邁獨居遺眷吳媽媽，除協助居家環境打掃、致贈營養飲品並表達輔導會對他們的關懷與照顧。

榮民湯伯伯及遺眷吳媽媽見到榮服處人員及志工來訪並協助居家環境清理非常開心，表示感謝輔導會及榮服處關懷照顧，並與總幹事許樹池閒話家常。總幹事許樹池除親切問候生活情況、傾聽需求，提供必要服務照顧，並提醒時序已進入炎熱的夏季型態，應避免曝曬於高溫之下，出門務必當心。

另宣導榮服處有多項輔具可供申請，若有需求時，可聯繫社區志願服務組長或輔導員協助提出申請。談話中，湯伯伯緊緊握住總幹事的手激動表示，榮服處長期發揮「尊老、敬老及愛老」的精神，真的很感恩榮服處讓我有家人陪伴的溫暖，我要給榮服處比很多讚。

雲林縣榮民服務處處長姚辰蕙表示，榮服處長期以來對榮民、眷的照顧與無私奉獻，提供長者宜養宜居的環境，充分展現「老吾老以及人之老」精神，盼藉此拋磚引玉，帶動社會善良風氣，引起更多社會大眾投入照顧服務年長獨居弱勢榮民眷行列。

▲雲林縣榮民服務處除協助居家環境打掃、致贈營養飲品並表達輔導會對他們的關懷與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）