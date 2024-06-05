全校最後一次畢典！　環球科大學生會用心畫下溫馨休止符

▲環球科技大學學生會今舉辦感恩餐會，環球科大校長朱志良博士及學生會一起為環球科技大學畫下溫馨且令人夢寐縈懷的休止符。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學學生會不受學校即將退場影響，盡力創造更多的回憶，今（5）舉辦感恩餐會、6月6日舉辦校園演唱會、6月11日舉辦教職員工生旅遊活動、6月15日以「愛在環球 一起飛揚」為主題，舉辦該校最後一次畢業典禮。環球科大校長朱志良博士及學生會，一起為環球科技大學畫下溫馨且令人夢寐縈懷的休止符。

環球科大校長朱志良博士表示，「環球人」的愛心及善舉向來備受讚賞，例如花蓮於今年4月發生嚴重地震時，學生會捐助20萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。環球科大學生會經費來自歷屆學生，所以，學生會決定於最後一次畢業典禮時，將剩餘經費全數捐贈地方社會慈善團體，這種「人飢己飢、人溺己溺」的環球科大精神，實在令人感佩。

環球科大學生會會長陳坤甫指出，今日的感恩餐會席開40餘桌邀請畢業生484人與師長同歡；明日校園演唱會於下午18時在體育館開唱，亦衷心期盼環球科大教職員工生及各界人士蒞臨暢敘及聆賞。環球科大學生會秉持「存誠務實」的校訓，希望如願帶給大家滿滿的美好回憶。

環球科大學生會副會長黃子齡說，6月6日校園演唱會特別邀請蕭秉治、鼓鼓、曾沛慈及郭靜等多位「大咖歌手」；6月15日畢業典禮時，也將設置多處「拍立得」服務據點，免費為所有與會者沖洗照片，一起留下美好的回憶，大家的出席即是對學生會全體工作學生的最大鼓勵。

▲今日的感恩餐會席開40餘桌邀請畢業生484人與師長同歡。（圖／記者蔡佩旻攝）