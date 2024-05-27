妹子面試「超認真1舉動」　主管挑眉！苦主崩潰：10間都沒上

▲原PO拿出筆記那一瞬間，面試官都挑眉。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

面試眉角特別多！一名妹子透露，最近面試兩間公司，被詢問有無問題時，她先是拿出筆記本，豈料面試官都露出挑眉的神情，「然後兩家都沒錄取」，讓原PO無奈求問「面試時掏出筆記本，是加分還是扣分？」文章引發討論，有苦主也感嘆，「我習慣桌上放紙跟筆邊寫東西，3個月面試十幾間都沒上！」

一名女網友在Dcard表示，最近投的職缺是技術性工作，由於她想多了解組內分工、製作流程的問題，因此會先寫在筆記本裡，但原PO有提到，是面試官有詢問「還有什麼想問」的時候，才會掏出筆記本。

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不料，這看似認真的舉動，原PO連續面試了兩家公司，主管的反應都是挑眉，接著直呼「哦？有小本本啊？」

重點是，兩家都沒有收到錄取通知，讓原PO困惑又崩潰求問，「有沒有可能被覺得是怪胎啊？面試時掏出筆記本，是加分還是扣分？」

底下網友熱議，「我也習慣桌上放紙跟筆邊寫東西，3個月面試十幾間都沒上，供妳參考」、「我拿出想問問題的紙條看，被面試官提醒說要先記在大腦裡面」、「我覺得那種看起來傳統+有年紀的面試官都不喜歡人做筆記，曾經在一個有年紀的面試官面前拿出紙筆記，就沒錄取了！看起來你兩位面試官也不喜歡你做筆記」、「我遇到的面試官，通常都是回答：沒關係或我也喜歡會做筆記的人，目前已經錄取了心儀的公司了」。

有網友認為，「不會怪，只是沒面試官眼緣罷了」、「公司看你學經歷+個人特質的比重，遠比一本破爛筆記本還來的多」、「一直覺得面試很看眼緣耶，但前提是儀態好+舉止禮貌+準時等基本要做到」。

對此，一名人資回應，他這幾年觀察下來，「會拿筆記本或紙出來寫的人大概2-3%而已，覺得沒加分也沒扣分，要寫不寫是你的自由，不過我看到他寫錯的話，會跟他說要修正」。